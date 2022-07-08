Hazal Filiz Küçükköse tatilde mayoları çifter çifter giydi fit görüntüsüyle dikkat çekti! Tatil sezonunu açan Hazal Filiz Küçükköse...

Oynadığı birçok projede adından söz ettiren başarılı oyuncu Hazal Filiz Küçükköse tatil sezonunu önceki gün Bodrum'da açtı. Güzel oyuncu sıcağa daha fazla dayanamayıp kendini serin sularına bıraktı. Küçükköse, fit görüntüsü ve güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı.