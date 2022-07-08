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Haberler Magazin Hazal Filiz Küçükköse tatilde mayoları çifter çifter giydi fit görüntüsüyle dikkat çekti! Tatil sezonunu açan Hazal Filiz Küçükköse...

Hazal Filiz Küçükköse tatilde mayoları çifter çifter giydi fit görüntüsüyle dikkat çekti! Tatil sezonunu açan Hazal Filiz Küçükköse...

Uzun süredir yapımlarda rol almaya oyuncu Hazal Filiz Küçükköse tatil sezonunu açtı... Oyuncu önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Hava iyice ısınınca kendini serin sulara bırakan Küçükköse iki mayo giydi. Küçükköse fit vücudu ve güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Hazal Filiz Küçükköse'nin Bodrum tatilinden fotoğraflar...

08.07.2022 11:27 - Son Güncelleme: 08.07.2022 11:27
Hazal Filiz Küçükköse tatilde mayoları çifter çifter giydi fit görüntüsüyle dikkat çekti! Tatil sezonunu açan Hazal Filiz Küçükköse...

Oynadığı birçok projede adından söz ettiren başarılı oyuncu Hazal Filiz Küçükköse tatil sezonunu önceki gün Bodrum'da açtı. Güzel oyuncu sıcağa daha fazla dayanamayıp kendini serin sularına bıraktı. Küçükköse, fit görüntüsü ve güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hazal Filiz Küçükköse tatilde mayoları çifter çifter giydi fit görüntüsüyle dikkat çekti! Tatil sezonunu açan Hazal Filiz Küçükköse...

SEZONU BODRUM'DA AÇTI

Oynadığı birçok projede adından söz ettiren başarılı oyuncu Hazal Filiz Küçükköse tatil sezonunu önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta açtı.

Hazal Filiz Küçükköse tatilde mayoları çifter çifter giydi fit görüntüsüyle dikkat çekti! Tatil sezonunu açan Hazal Filiz Küçükköse...

Güzel oyuncu desenli mayosu ve şık plaj çantası ile otelin iskelesinde şezlonguna doğru geçti.

Hazal Filiz Küçükköse tatilde mayoları çifter çifter giydi fit görüntüsüyle dikkat çekti! Tatil sezonunu açan Hazal Filiz Küçükköse...

Eşyalarını bıraktıktan sonra iskeledeki merdivenlerden suya girmek için inen Küçükköse suyu soğuk bulunca denize girmekten son anda vazgeçti.

Hazal Filiz Küçükköse tatilde mayoları çifter çifter giydi fit görüntüsüyle dikkat çekti! Tatil sezonunu açan Hazal Filiz Küçükköse...

Küçükköse daha sonra yerini değiştirerek bir süre şezlongunda güneşlendi.

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