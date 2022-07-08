Hazal Filiz Küçükköse tatilde mayoları çifter çifter giydi fit görüntüsüyle dikkat çekti! Tatil sezonunu açan Hazal Filiz Küçükköse...
Uzun süredir yapımlarda rol almaya oyuncu Hazal Filiz Küçükköse tatil sezonunu açtı... Oyuncu önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Hava iyice ısınınca kendini serin sulara bırakan Küçükköse iki mayo giydi. Küçükköse fit vücudu ve güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Hazal Filiz Küçükköse'nin Bodrum tatilinden fotoğraflar...
08.07.2022 11:27 - Son Güncelleme: 08.07.2022 11:27
Oynadığı birçok projede adından söz ettiren başarılı oyuncu Hazal Filiz Küçükköse tatil sezonunu önceki gün Bodrum'da açtı. Güzel oyuncu sıcağa daha fazla dayanamayıp kendini serin sularına bıraktı. Küçükköse, fit görüntüsü ve güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı.
SEZONU BODRUM'DA AÇTI
Oynadığı birçok projede adından söz ettiren başarılı oyuncu Hazal Filiz Küçükköse tatil sezonunu önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta açtı.