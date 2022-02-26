Haydar Dümen’in milyonluk miras davasında sır gibi sakladığı çocukları Gül Dümen’e savaş açtı ’bu ahlaksızlık utanmazlık!’

Türkiye'nin gündemine oturan Haydar Dümen'in mirasıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Kendisini babasıyla görüştürmediğini iddia ettiği üvey annesi Gül Dümen hakkında günlerdir çarpıcı suçlamalarda bulunan, Haydar Dümen'in kızı Gaye Dümen, avukatı ile mal tespit davası açtıracağını belirtti. Ayrıca halası Nevin Erdoğan'ın da kendisini kardeşiyle görüştürmediği için Gül Dümen'e çok öfkeli olduğunu söyledi.