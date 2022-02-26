Haydar Dümen'in milyonluk miras davasında sır gibi sakladığı çocukları Gül Dümen'e savaş açtı 'bu ahlaksızlık utanmazlık!'
Haydar Dümen'in vefatından sonra yaşanan miras kavgası büyüyor... Haydar Dümen'in herkesten sır gibi sakladığı 3 çocuğu ve eşi Gül Dümen arasında adeta savaş çıktı. Dümen'in kızı Gaye Dümen, üvey annelerinin babalarının cenazesine bile katılmalarına engel olduğunu, hatta kendisinin bile katılmadığını öne sürdü. Tüm bu iddilara ortaya atılırken Gül Dümen henü sessizliğini koruyor. İşye milyonluk miraz davasının detayları...
Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sessiz sedasız toprağa verilen Dümen'le ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. 100 milyon liralık mirasıyla gündeme gelen Dümen'in bu sefer de herkesten gizli büyüttüğü 3 çocuğunun olduğu ortaya çıktı.
Türkiye'nin gündemine oturan Haydar Dümen'in mirasıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Kendisini babasıyla görüştürmediğini iddia ettiği üvey annesi Gül Dümen hakkında günlerdir çarpıcı suçlamalarda bulunan, Haydar Dümen'in kızı Gaye Dümen, avukatı ile mal tespit davası açtıracağını belirtti. Ayrıca halası Nevin Erdoğan'ın da kendisini kardeşiyle görüştürmediği için Gül Dümen'e çok öfkeli olduğunu söyledi.
'ÇOK ŞAŞIRMIŞ'
Haydar Dümen'in ikinci eşi ve üçüncü çocuğu Emek Dümen'in annesi Melike Karakurt da Gül Dümen'e sert çıktı. Karakurt geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımında şunları söyledi: "Bugün oğlum, İstanbul Üniversitesi'ndeki görevine gitti sabah erken saatlerde. Arkadaşları odasını doldurmuş baş sağlığı dilemek için.