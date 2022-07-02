Hayatını kaybeden Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz'e yazdığı mektup ortaya çıktı! 50 yıldır adı olan ama kendisi kayıp olan Filiz Canlı
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Cüneyt Arkın, Ulus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti... Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı Malkoçoğlu ve Kara Murat karakterleriyle hafızalara kazınan Cüneyt Arkın'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 300'den fazla filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın hayatının en büyük sırlarından biri ise görüşmediği kızı. Arkasında hafızalarda yuer eden sayısız film bırakan usta sanatçının, Güler Mocan'la (1965-1969) evliliğinden dünyaya gelen kzıı Filiz Canlı'ya yıllar önce yazdığı mektup gündem oldu. İşte evlat hasretini satırlara döken Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı...
Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın, evinden kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi. Sanatçı, Teşvikiye Camii'nde kılınan öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
1966 yılında kızı Filiz'i kucaklarına alan usta sanatçının, 50 seneyi aşkın süredir görüşmediği kızına yıllar önce yazdığı duygu yüklü mektup ise dikkat çekti. Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Magazin' adlı programda yayınlanan 10 Mart 1968 tarihli mektuba göre; Cüneyt Arkın, göremediği kızına hasretle sesleniyor.
"ANNEN YİNE SENİ BANA GÖSTERMEDİ"
"Canım yavrum Filiz'im. Sana bunları yazmamın bir sebebi var. Bugün 10 Mart 1968, Kurban Bayramı'nın birinci günü. Bugün yine annen seni bana göstermedi. Telefonları yüzüme kapatıyor, mektuplarımı okumuyor. Senden ayrıları iki ay oldu. Seni bin yıl görmemiş gibi özledim. Artık tatlı yüzün, yavaş yavaş hafızamdan siliniyor. Göğsüme dokunan o küçücük elinin sıcaklığı azaldı. Günlerdir cehennemin dibindeymiş gibi acılar içindeyim. Bin kere adını fısıldadım. Bin kere Allah'a dua ettim seni bana göstersin diye. Korkular içinde sana geldim. Bana kapıyı açmayacaklarını bile bile.
Eve karı-koca iki dostumu gönderdim. Ben de köşede bekledim. Kadın hamileydi, yüzü çilli, şefkatli bir çocuk beklemenin mutluluğu içindeydi. Ama benim kadar korku içindeydiler. Teyzelerin onları kovmuş. Annen seni pencereden olsun görmeme razı olmamış. Sen teyzenin kucağındaymışsın, mavi dantelli bir elbisen varmış. Tatlı tatlı gülüyormuşsun. Yaramazlık yapıp utanıyor sonra başını saklıyormuşsun. Bir babadan çocuğunu hangi kuvvet ayırır.