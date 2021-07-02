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Hayatını kaybeden Yeşilçam devi Kartal Tibet kimdir nereli? Tarkan Gümüş Eyer filmindeki gerçek şoke etti! Filmleri, çocukları...

Yeşilçam efsane isimlerinden Kartal Tibet'in hayatını kaybettiği haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı 200'e yakın filmle Türk Sineması'na önemli katkılar sunan 83 yaşındaki sanatçının vefat haberini oyuncu Civan Canova duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Canova, "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" dedi.Kartal Tibet'in oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı filmler Yeşilçam'ın klasikleri arasına girdi.

02.07.2021 09:41 - Son Güncelleme: 02.07.2021 09:41
Hayatını kaybeden Yeşilçam devi Kartal Tibet kimdir nereli? Tarkan Gümüş Eyer filmindeki gerçek şoke etti! Filmleri, çocukları...

Ankara'da 1938'de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Oynadığı ve yönettiği filmleri Yeşilçam'ın klasikleri arasına giren usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

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Hayatını kaybeden Yeşilçam devi Kartal Tibet kimdir nereli? Tarkan Gümüş Eyer filmindeki gerçek şoke etti! Filmleri, çocukları...

Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Hayatını kaybeden Yeşilçam devi Kartal Tibet kimdir nereli? Tarkan Gümüş Eyer filmindeki gerçek şoke etti! Filmleri, çocukları...

"Karaoğlan" filmiyle sinemaya adım atan Kartal Tibet, daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ın sinema versiyonlarında, "Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi birçok melodramda, "Zambaklar Açarken", "Çalıkuşu" gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerdeki rol aldığı karakterlerle beğeniyle izlendi.

Hayatını kaybeden Yeşilçam devi Kartal Tibet kimdir nereli? Tarkan Gümüş Eyer filmindeki gerçek şoke etti! Filmleri, çocukları...

İlk kez 1977'de "Tosun Paşa" filmiyle yönetmenliğe adım atan Tibet, 20'den fazlasında Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetti.

Hayatını kaybeden Yeşilçam devi Kartal Tibet kimdir nereli? Tarkan Gümüş Eyer filmindeki gerçek şoke etti! Filmleri, çocukları...

Yeşilçam'a 200'e yakın filmle katkıda bulunan ve birçok ödüle değer görülen Tibet, el attığı tüm yapımlarda başarıya ulaştı. Tibet, son olarak 2006'da "Dünya'yı Kurtaran Adamın Oğlu" ve "Amerikalılar Karadeniz'de 2" adlı filmlerin yönetmenliğini üstlenmişti.