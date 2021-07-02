Hayatını kaybeden Yeşilçam devi Kartal Tibet kimdir nereli? Tarkan Gümüş Eyer filmindeki gerçek şoke etti! Filmleri, çocukları...
Yeşilçam efsane isimlerinden Kartal Tibet'in hayatını kaybettiği haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı 200'e yakın filmle Türk Sineması'na önemli katkılar sunan 83 yaşındaki sanatçının vefat haberini oyuncu Civan Canova duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Canova, "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" dedi.Kartal Tibet'in oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı filmler Yeşilçam'ın klasikleri arasına girdi.
"Karaoğlan" filmiyle sinemaya adım atan Kartal Tibet, daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ın sinema versiyonlarında, "Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi birçok melodramda, "Zambaklar Açarken", "Çalıkuşu" gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerdeki rol aldığı karakterlerle beğeniyle izlendi.