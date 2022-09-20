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Haberler Magazin Hayatındaki dönüm noktası bir kazaydı... Acun Ilıcalı kızı Banu ile motosiklet kazası geçirmişti... Doktorlar karar verdi: "Ameliyata alınacak"

Hayatındaki dönüm noktası bir kazaydı... Acun Ilıcalı kızı Banu ile motosiklet kazası geçirmişti... Doktorlar karar verdi: "Ameliyata alınacak"

Hayatındaki dönüm noktası bir kazaydı... Acun Ilıcalı kızı Banu ile motosiklet kazası geçirmişti... Doktorlar karar verdi. Acun Ilıcalı annesi İlknur ve babası Erün Ilıcalı'yı da bir trafik kazasında kaybetmişti. Acun önceki gün sevenlerini korkuttu. Sarıyer'de kızı Banu Ilıcalı ile motosikletle ilerlediği sırada ters yönden gelen bir araçla çarpışan Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu merak ediliyordu, doktorlardan açıklama geldi.

20.09.2022 12:52 - Son Güncelleme: 20.09.2022 13:00
Hayatındaki dönüm noktası bir kazaydı... Acun Ilıcalı kızı Banu ile motosiklet kazası geçirmişti... Doktorlar karar verdi: Ameliyata alınacak

"AMELİYAT OLACAK"

Acun Ilıcalı kızı Banu ile motosiklet kazası geçirmişti... Doktorlar karar verdi!

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Hayatındaki dönüm noktası bir kazaydı... Acun Ilıcalı kızı Banu ile motosiklet kazası geçirmişti... Doktorlar karar verdi: Ameliyata alınacak

Saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete çarptı.

Hayatındaki dönüm noktası bir kazaydı... Acun Ilıcalı kızı Banu ile motosiklet kazası geçirmişti... Doktorlar karar verdi: Ameliyata alınacak

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.'nın alkolsüz olduğu belirlendi.

Hayatındaki dönüm noktası bir kazaydı... Acun Ilıcalı kızı Banu ile motosiklet kazası geçirmişti... Doktorlar karar verdi: Ameliyata alınacak

Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Hayatındaki dönüm noktası bir kazaydı... Acun Ilıcalı kızı Banu ile motosiklet kazası geçirmişti... Doktorlar karar verdi: Ameliyata alınacak

AMELİYAT EDİLECEK

Kolu kırıldığı öğrenilen ünlü yapımcının son durumuyla ilgili açıklama Hull City kulübünün resmi hesabından yapıldı.

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