Hayatındaki dönüm noktası bir kazaydı... Acun Ilıcalı kızı Banu ile motosiklet kazası geçirmişti... Doktorlar karar verdi: "Ameliyata alınacak"

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.'nın alkolsüz olduğu belirlendi.