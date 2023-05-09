"Hayatımın en saf dönemi" Şeyma Subaşı'nın düğün paylaşımları bitmek bilmiyor! Meedo ile evlenen Şeyma'nın ağlama nedeni...
Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Eski eşlerden Şeyma Subaşı önceki gün Mısırlı sevgilisi Meedo'yla evlendi. Geçtiğimiz hafta sonu 2 gün 2 gece düğün yapan çiftin düğünü bitti bitmesine ama tantanası bitmedi. İşte detaylar...
09.05.2023 07:12 - Son Güncelleme: 09.05.2023 07:12