Vav TV İzle
Haberler Magazin "Hayatımın en saf dönemi" Şeyma Subaşı'nın düğün paylaşımları bitmek bilmiyor! Meedo ile evlenen Şeyma'nın ağlama nedeni...

"Hayatımın en saf dönemi" Şeyma Subaşı'nın düğün paylaşımları bitmek bilmiyor! Meedo ile evlenen Şeyma'nın ağlama nedeni...

Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Eski eşlerden Şeyma Subaşı önceki gün Mısırlı sevgilisi Meedo'yla evlendi. Geçtiğimiz hafta sonu 2 gün 2 gece düğün yapan çiftin düğünü bitti bitmesine ama tantanası bitmedi. İşte detaylar...

09.05.2023 07:12 - Son Güncelleme: 09.05.2023 07:12
Hayatımın en saf dönemi Şeyma Subaşı’nın düğün paylaşımları bitmek bilmiyor! Meedo ile evlenen Şeyma’nın ağlama nedeni...

Acun Ilıcalı ile evliliğini 2018 yılında sonlandıran Şeyma Subaşı bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile beraberdi. Defalarca ayrılıp barışan çift geçtiğimiz hafta sonu Fas'ta muradına erdi. Düğün bitti bitmesine ama yankıları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hayatımın en saf dönemi Şeyma Subaşı’nın düğün paylaşımları bitmek bilmiyor! Meedo ile evlenen Şeyma’nın ağlama nedeni...

DÜĞÜNDEN İLK KARELER

Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den 5 Haziran 2021'de evlilik teklifi almıştı.

Hayatımın en saf dönemi Şeyma Subaşı’nın düğün paylaşımları bitmek bilmiyor! Meedo ile evlenen Şeyma’nın ağlama nedeni...

Fas'ın Marakeş şehrinde 2 gün 2 gece düğün yapan ünlü isim sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

Hayatımın en saf dönemi Şeyma Subaşı’nın düğün paylaşımları bitmek bilmiyor! Meedo ile evlenen Şeyma’nın ağlama nedeni...

İlk gün iki farklı gelinlik giyen Subaşı, düğün eğlencesi olarak Fas'ın yöresel kutlamalarını tercih etti.

Hayatımın en saf dönemi Şeyma Subaşı’nın düğün paylaşımları bitmek bilmiyor! Meedo ile evlenen Şeyma’nın ağlama nedeni...

Günlerdir Subaşı'nın düğünde giydikleri konuşuluyor.

SON DAKİKA