Hayat Devam Ediyor’un çocuk geliniydi! Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu’nun şimdiki hali şaşırtıyor! ’Adamın parası için’

Şimdilerde 35 yaşında olan eski oyuncu Meltem Miraloğlu, Hayat Devam Ediyor dizisinde Hayat Bakırcı karakterine hayat veriyordu. Başrollerini Fikret Kuşkan, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Meltem Miraloğlu, Şenay Gürler, Rana Cabbar, Rozet Hubeş, Onur Tuna, Neslihan Atagül, Sera Tokdemir, Serkan Şenalp, Ali Barkın ve Çağla Şimşek'in paylaştığı dizi 2011-2013 yılları arasında yayınlanmış ve o döneme damga vurmuştu.