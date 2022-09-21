Hayat Devam Ediyor'un çocuk geliniydi! Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun şimdiki hali şaşırtıyor! 'Adamın parası için'
Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelin karakteriyle ünlenen Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenerek herkesi şoke etmişti. Bir süredir yurt dışında yaşayan Miraloğlu'nun son hali merak konusu oldu. Oyunculuğu bırakan 35 yaşındaki ünlü isim 2016 yılında ise oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı. Eski oyuncunun son hali görenleri şaşırtıyor. Miraloğlu'nun geçtiğimiz yıl hamile olduğu ve eşi tarafından darbedildiği iddia edilmişti. İşte son hali...
21.09.2022 17:29 - Son Güncelleme: 21.09.2022 17:29
Şimdilerde 35 yaşında olan eski oyuncu Meltem Miraloğlu, Hayat Devam Ediyor dizisinde Hayat Bakırcı karakterine hayat veriyordu. Başrollerini Fikret Kuşkan, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Meltem Miraloğlu, Şenay Gürler, Rana Cabbar, Rozet Hubeş, Onur Tuna, Neslihan Atagül, Sera Tokdemir, Serkan Şenalp, Ali Barkın ve Çağla Şimşek'in paylaştığı dizi 2011-2013 yılları arasında yayınlanmış ve o döneme damga vurmuştu.
Özellikle dizide çocuk gelini canlandıran Meltem Miraloğlu çok konuşulmuştu. Hayat Devam Ediyor ile yıldızı parlayan Miraloğlu, dizi final yaptıktan sonra yeni proje teklifleri gelmeyince yönünü yurt dışında kırmıştı.
48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu Amerikaya yerleşmişti.