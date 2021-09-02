Hayat Bilgisi'nin temiz kalpli Kikirik'i yıllara meydan okuyor zaman onun için tersten aktı! İşte Kikirik Çişil Oral'ın son hali...
Hayat Bilgisi dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. Pek çok usta ismi bünyesinde barındıran ve şu sıralar adından sıkça söz ettiren Gökçe Bahadır, İpek Erdem, Paşhan Yılmazel gibi isimlerin yıldızların parlamasına ön ayak olan Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları ve karakteri hala hafızalardaki tazeliğini koruyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral. 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali…
02.09.2021 16:10
- Son Güncelleme: 02.09.2021 16:10
Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral. 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı.
Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral son hali ile ağızları açık bıraktı. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali…