Vav TV İzle
Haberler Magazin Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel bir değişti pir değişti! Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı yıllar içinde gençleşti

Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel bir değişti pir değişti! Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı yıllar içinde gençleşti

Hayat Bilgisi dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. Pek çok usta ismi bünyesinde barındıran ve şu sıralar adından sıkça söz ettiren Gökçe Bahadır, İpek Erdem, Paşhan Yılmazel gibi isimlerin yıldızların parlamasına ön ayak olan Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları ve karakteri hala hafızalardaki tazeliğini koruyor. Akıllara en çok kazınan isimlerden biri hademe Sedat, nam-ı diğer Ortega'ydı. Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel öyle bir değişti ki tanımak neredeyse imkansız...

31.08.2021 09:14 - Son Güncelleme: 31.08.2021 09:14
Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel bir değişti pir değişti! Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı yıllar içinde gençleşti

Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel bir değişti pir değişti! Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı yıllar içinde gençleşti

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor.

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel bir değişti pir değişti! Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı yıllar içinde gençleşti

Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel.

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel bir değişti pir değişti! Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı yıllar içinde gençleşti

Değişik kahkahası ile akıllarda yer edinen Ortega Paşhan Yılmazel'in o eski halinden eser kalmadı.

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel bir değişti pir değişti! Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı yıllar içinde gençleşti

Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel öyle bir değişti ki tanımak neredeyse imkansız...

SON DAKİKA