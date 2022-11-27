Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşesi'nin son halini gören tanıyamıyor! Hayfa Safi'yi görenlerin nutku tutuldu: "Sen gerçekten bizim beton musun?"
Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşesi'nin son halini gören tanıyamıyor! Hayfa Safi'yi görenlerin nutku tutuldu, sosyal medyada, "Sen gerçekten bizim beton musun?" yorumları yapıldı. Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Beton Ayşe' karakteriyle akıllara kazınan Hayfa Safi, uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Hayfa Safi son haliyle dikkat çekti.
27.11.2022 09:38 - Son Güncelleme: 27.11.2022 09:43
"SEN GERÇEKTEN BİZİM BETON MUSUN?"
Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşesi'nin son halini gören tanıyamıyor! Hayfa Safi'yi görenlerin nutku tutuldu.
Kadrosunda Kerem Kupacı, Perran Kutman, Gökçe Bahadır, İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Dizide hayat verdiği Beton Ayşe karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Hayfa Safi, son haliyle dikkat çekti.
2003 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Hayfa Safi, sonrasında Emret Komutanım dizisinde rol aldı.
Uzun yıllar ekranlarda yer almayan Hayfa Safi, 2008 yılında Yasin Tulun ile dünyaevine girdi. Hayatını sokak hayvanlarına adayan Hayfa Safi, sosyal medyada da epey aktif.