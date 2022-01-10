Hayat Bilgisi'nin Barbie'sine aşık olan Ortega Sedat ortaya çıktı Paşhan Yılmazel'in son haline bakın! "Ortega Sedat sahalara geri döndü"
Hayat Bilgisi'nin Barbie'sine aşık Ortega ortaya çıktı, Paşhan Yılmazel'in son hali sosyal medya gündeminde. Bir dönemin fenomen dizisi 'Hayat Bilgisi'nin üzerinden tamı tamına 15 yıl geçti. Hayat Bilgisi dizisiyle tanınan ve bir süredir ekrandan uzak olan Paşhan Yılmazel yeni projesini sosyal medyadan duyurdu. Hayat Bilgisi'nin Ortega'sının paylaşımı sevenlerini heyecanlandırdı. Yılmazel'e "Ortega Sedat sahalara geri döndü" yorumu yağdı.
"ORTEGA SEDAT SAHALARA GERİ DÖNDÜ"
Hayat Bilgisi'nin Barbie'sine aşık olan Ortega Sedat ortaya çıktı Paşhan Yılmazel'in son haline bakın!
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları zaman zaman son halleriyle merak ediliyor. Dizide Barbie ile olan aşkıyla genç kızların sevgilisi haline gelen Ortega karakterine hayat veren Paşhan Yılmazel'in son hali merak konusu oldu.
Dizideki kilolarını vererek değişen ancak yıllara da meydan okuyan Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir süredir ekranlardan uzaktı. Paşhan Yılmazel yeni oyunuyla sevenleriyle buluşuyor. "Oyun" isimli tiyatro oyunununda rol alan oyuncuya Ece Bozkaya, Emre Mutlu ve Yasemin Öztürk eşlik ediyor.
Yeni projesini sosyal medyadan duyuran Paşhan Yılmazel'e takipçileri "Ortega Sedat sahalara geri döndü" yorumu yağdı. İşte başta Hayat Bilgisi'nin Barbie'sine aşık olan Ortega'nın son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...