Hayat Bilgisi’nin Barbie’si tatil görüntüleriyle ağızları açık bırakmıştı! Öyle böyle değişmedi gören tanıyamadı işte İpek Erdem’in son hali...

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si tatil görüntüleriyle ağızları açık bırakmıştı! Öyle böyle değişmedi, gören tanıyamadı. Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde rol alan oyuncular sık sık değişimleriyle dikkat çekiyor.