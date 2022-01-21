Hayat Bilgisi'nin Barbie'si tatil görüntüleriyle ağızları açık bırakmıştı! Öyle böyle değişmedi gören tanıyamadı işte İpek Erdem'in son hali...
2003-2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde, özellikle gençler tarafından sıklıkla takip edilen 'Hayat Bilgisi' dizisinde, Barbie Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem geçtiğimiz yaz aylarında Akyaka tatilinde görüntülenmiş, son hali ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Hayat Bilgisi dizisiyle tanınan ve bir süredir ekrandan uzak olan İpek Erdem son haliyle bir kez daha sosyal medya gündeminde. Ünlü oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. İşte başta Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
21.01.2022 12:45
- Son Güncelleme: 21.01.2022 12:49
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si tatil görüntüleriyle ağızları açık bırakmıştı! Öyle böyle değişmedi, gören tanıyamadı. Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde rol alan oyuncular sık sık değişimleriyle dikkat çekiyor.
İşte görenlerin tanıyamadığı İpek Erdem'in son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
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