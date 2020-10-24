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Hayat Bilgisi'nin Barbie'si olarak hafızalara kazınmıştı! İpek Erdem son haliyle görenleri şaşkına çevirdi...

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu İpek Erdem'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Şimdilerde 36 yaşında olan başarılı oyuncu İpek Erdem'in yıldızı Hayat Bilgisi adlı dizide canlandırdığı zengin kızı Gamze nam-ı diğer Barbie karakteriyle parlamıştı. Sonrasında da pek çok yapımda yer alan İpek Erdem, son dönemlerde ekranlarda pek görünmese de sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Sarı saçlarıyla hafızalara kazının İpek Erdem radikal bir kararlar saçlarını kazıtınca sosyal medya sallandı. İşte Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem ve diğer ünlü isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri.

24.10.2020 13:10 - Son Güncelleme: 24.10.2020 13:10
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si olarak hafızalara kazınmıştı! İpek Erdem son haliyle görenleri şaşkına çevirdi...

Bir dönemin fenomen dizilerinden olan Hayat Bilgisi'nde Barbie Gamze karakterini canlandıran oyuncu İpek Erdem, yeni imajını paylaştı. 36 yaşındaki Erdem, beyazlayan saçlarını 3 numara diye tabir edilen kısalıkta kestirdi.

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Hayat Bilgisi'nin Barbie'si olarak hafızalara kazınmıştı! İpek Erdem son haliyle görenleri şaşkına çevirdi...

. Barbie Gamze karakteriyle yıldızı parlayan Erdem, "Kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip, yaşayacak, size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

İşte başta İpek Erdem olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si olarak hafızalara kazınmıştı! İpek Erdem son haliyle görenleri şaşkına çevirdi...

ÇAĞLA ŞIKEL

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si olarak hafızalara kazınmıştı! İpek Erdem son haliyle görenleri şaşkına çevirdi...
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si olarak hafızalara kazınmıştı! İpek Erdem son haliyle görenleri şaşkına çevirdi...

DEMET ŞENER

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