Hayat Bilgisi'nin 'Barbie'si İpek Erdem’in son haline bakın! Kenan Doğulu’nun konserinde ortaya çıktı! “Bu kız çok güzeldi ama...”

Kadrosunda Gökçe Bahadır, Arif Erdem, Kerem Kupacı ve Perran Kutman yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem, geçen aylarda ülkeye geri döndü. Bir süredir Londra'da yaşayan ünlü isim, geçen akşam Kenan Doğulu'nun konserinde ortaya çıktı. Son haliyle dikkat çeken Erdem, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Son haliyle birçok yorum alan ünlü oyuncu, verdiği müjdeyle ise hayranlarını sevindirdi. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu İpek Erdem, kadrosunda Gökçe Bahadır, Arif Erdem, Kerem Kupacı ve Perran Kutman yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Bir süredir Londra'da yaşayan ünlü isim, geçen aylarda yurda döndü. Erdem, geçen akşam ise Kenan Doğulu konserinde ortaya çıktı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdem, sevenlerine müjdeyi verdi. Oyuncu romantik komedi filmiyle ekranlara döneceğini açıkladı.