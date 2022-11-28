Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in 19 yaşında Cem Davran, Beyazıt Öztürk ve Güven Kıraç'lı paylaşımı şoke etti: "Şener Şen'le..."

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in 19 yaşında Cem Davran, Beyazıt Öztürk ve Güven Kıraç'lı paylaşımı şoke etti: "Şener Şen'le..."
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in 19 yaşında Cem Davran, Beyazıt Öztürk ve Güven Kıraç'lı paylaşımı şoke etti. Şener Şen'le ilk karşılaşmasını anlatan İpek Erdem'in Instagram paylaşımı gündem oldu. Sanatçı dostlarıyla 2003 yılında Taksim'de bir restoranda çekildikleri fotoğrafı paylaşan İpek Erdem'in paylaşımını görenler, "Ne güzel bi anı, ne büyük heyecan" yorumları yaptı.
"ŞENER ŞEN'LE İLK KARŞILAŞMAMDI..."
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in 19 yaşında Cem Davran, Beyazıt Öztürk ve Güven Kıraç'lı paylaşımı şoke etti.
Bir süredir yurtdışında yaşayan İpek Erdem yıllar önce oyuncu arkadaşlarıyla çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Cem Davran, Beyazıt Öztürk gibi ünlü isimlerin yer aldığı kare büyük ilgi gördü. Fotoğraf çekilirken henüz 19 yaşında olduğunu belirten Erdem paylaşımına şu notu düştü;
"2003, Taksim'de bir restoran... Pamela Spence, Cem Davran, Beyazıt Öztürk, Güven Kıraç, Gökhan Kıraç... Gecenin ortasında karşımdaki sandalye boşalmış̧ sonra Şener Şen gelmiş oturmuştu... İlk karşılaşmamdı... 19 yaşındaydım... Gökhan ile gözlerimizin içi parlıyordu heyecandan ona bakarken "Bize hayat ile ilgili tek bir şey söyler misiniz?" diye sordum. O da "Vallahi ne diyeyim... İçinizdeki çocuğu kaybetmeyin." demişti. Ve bu fotoğrafı bu sene bir arkadaşım ulaştırdı bana. O gece orada olan bir arkadaşında varmış ve bana iletti."
CEM DAVRAN
Ardından Cem Davran, Beyazıt Öztürk ve Güven Kıraç'ın son hali merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...