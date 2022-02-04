Hayat Bilgisi'nin 'atarlı' Beton Ayşe'siydi şimdilerde 43 yaşında! Hayfa Safi'nin son halini gören dönüp bir daha baktı, gözlerine inanamadı... Yıllar geçmesine rağmen unutulmayan dizi Hayat Bilgisi, zaman zaman oyuncuları ile gündeme gelmeye devam ediyor. En çok merak edilen karakterlerinden biri de hiç şüphesiz Beton Ayşe...