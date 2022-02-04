Hayat Bilgisi'nin 'atarlı' Beton Ayşe'siydi şimdilerde 43 yaşında! Hayfa Safi'nin son halini gören dönüp bir daha baktı gözlerine inanamadı
Hayat Bilgisi'nin 'atarlı' Beton Ayşe'siydi şimdilerde 43 yaşında! Hayfa Safi'nin son halini gören dönüp bir daha baktı, gözlerine inanamadı. Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Papuççuoğlu, Ümit Erdim, Gökçe Bahadır, Ceyhun Yılmaz gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Beton Ayşe lakaplı Hayfa Safi yıllar sonra gündem oldu. Bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Beton Ayşe karakteriyle hafızalara kazınan ve uzun süredir ekranlardan uzak duran Hayfa Safi'nin son halini görenler çok şaşırıyor...
Hayat Bilgisi'nin 'atarlı' Beton Ayşe'siydi şimdilerde 43 yaşında! Hayfa Safi'nin son halini gören dönüp bir daha baktı, gözlerine inanamadı... Yıllar geçmesine rağmen unutulmayan dizi Hayat Bilgisi, zaman zaman oyuncuları ile gündeme gelmeye devam ediyor. En çok merak edilen karakterlerinden biri de hiç şüphesiz Beton Ayşe...
Agresif, erkeksi, zayıf görünmekten hiç hoşlanmayan ve zayıf insanlara öfkelenen Beton Ayşe karakterini hemen herkes çok sevdi. Beton Ayşe karakterine ise Hayfa Safi hayat verdi.
2003 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Hayfa Safi, sonrasında Emret Komutanım dizisinde rol aldı.
Beyrut doğumlu Hayfa Safi, 1 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Şişli Lisesi'ni bitiren ünlü oyuncu, bir trafik kazasında babasını kaybetti.
Uzun yıllar ekranlarda yer almayan Hayfa Safi, 2008 yılında Yasin Tulun ile dünyaevine girdi. Hayatını sokak hayvanlarına adayan Hayfa Safi, sosyal medyada da epey aktif.