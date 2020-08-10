Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim 60 kilo verdi bambaşka biri oldu! İşte Ümit Erdim'in son hali...
Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Arif karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ümit Erdim, bambaşka biri oldu. Kilolu olarak tanıdığımız Ümit Erdim, 60 kilo verdi. Bodrum'da ailesi ile tatil yaptığı sırada objektiflere takılan Ümit Erdim, zayıflığı ile ilgili daha önc sosyal medyadan defalarca yorum almış ve "Kilomdan, sağlığımdan ve görüntümden aşırı memnunum." şeklinde başlayan bir yazı ile takipçilerine açıklamada bulunmuştu. İşte oyuncu Ümit Erdim'in son hali...
"KİLOMDAN MEMNUNUM"
Ünlü oyuncu 'Çok zayıfladın, biraz kilo al' yorumlarına şu cevabı vermişti...
"Kilomdan, sağlığımdan ve görüntümden aşırı memnunum. Doktorum ve sevgili hanımcığımdan da çok memnunum. Memnun olmayanlar (sürekli kilo al, yüzün çöktü, hasta olacaksın, çirkinleştin, eski halin daha iyiydi vs. diye üşenmeden mesaj atanlar) için tekrar yüzlerce kilo almaya niyetim yok. Teşekkür ederim sevgi ve saygılarımı sunarım."