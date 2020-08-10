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Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim 60 kilo verdi bambaşka biri oldu! İşte Ümit Erdim'in son hali...

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Arif karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ümit Erdim, bambaşka biri oldu. Kilolu olarak tanıdığımız Ümit Erdim, 60 kilo verdi. Bodrum'da ailesi ile tatil yaptığı sırada objektiflere takılan Ümit Erdim, zayıflığı ile ilgili daha önc sosyal medyadan defalarca yorum almış ve "Kilomdan, sağlığımdan ve görüntümden aşırı memnunum." şeklinde başlayan bir yazı ile takipçilerine açıklamada bulunmuştu. İşte oyuncu Ümit Erdim'in son hali...

10.08.2020 12:51 - Son Güncelleme: 10.08.2020 12:58
Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim 60 kilo verdi bambaşka biri oldu! İşte Ümit Erdim'in son hali...

Hayat Bilgisi dizisindeki Arif karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Ümit Erdim, kızı ve eşi ile Bodrum tatilinde görüntülendi. Yalıkavak'ta konakladıkları otelin plajında objektiflere takılan Ümit Erdim, son hali ile dikkat çekti.

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Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim 60 kilo verdi bambaşka biri oldu! İşte Ümit Erdim'in son hali...

140 KİLOYDU

Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu, 140 kiloya ulaşınca diyete girdiğini, spor eşliğinde 5 yılda 60 kilo verdiğini, ameliyat olmadığını söylemişti.

Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim 60 kilo verdi bambaşka biri oldu! İşte Ümit Erdim'in son hali...

"KİLOMDAN MEMNUNUM"

Ünlü oyuncu 'Çok zayıfladın, biraz kilo al' yorumlarına şu cevabı vermişti...

"Kilomdan, sağlığımdan ve görüntümden aşırı memnunum. Doktorum ve sevgili hanımcığımdan da çok memnunum. Memnun olmayanlar (sürekli kilo al, yüzün çöktü, hasta olacaksın, çirkinleştin, eski halin daha iyiydi vs. diye üşenmeden mesaj atanlar) için tekrar yüzlerce kilo almaya niyetim yok. Teşekkür ederim sevgi ve saygılarımı sunarım."

Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim 60 kilo verdi bambaşka biri oldu! İşte Ümit Erdim'in son hali...

İşte Ümit Erdim'in son hali. ve kilo veren ünlüler...

Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim 60 kilo verdi bambaşka biri oldu! İşte Ümit Erdim'in son hali...

CEMAL CAN CANSEVEN

urvivor şampiyonu Cemal Can ile başlayan. Cemal Can Canseven ergenlik döneminde çok kilolu olduğunu ve büyük bir hırsla bu kiloları verdiğini açıklamıştı.

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