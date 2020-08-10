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Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim 60 kilo verdi bambaşka biri oldu! İşte Ümit Erdim'in son hali...

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Arif karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ümit Erdim, bambaşka biri oldu. Kilolu olarak tanıdığımız Ümit Erdim, 60 kilo verdi. Bodrum'da ailesi ile tatil yaptığı sırada objektiflere takılan Ümit Erdim, zayıflığı ile ilgili daha önc sosyal medyadan defalarca yorum almış ve "Kilomdan, sağlığımdan ve görüntümden aşırı memnunum." şeklinde başlayan bir yazı ile takipçilerine açıklamada bulunmuştu. İşte oyuncu Ümit Erdim'in son hali...

10.08.2020 12:51 - Son Güncelleme: 10.08.2020 12:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





