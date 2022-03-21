Hayat Bilgisi’nin Arif’i önce 60 kilo vererek kendini sonra da işini değiştirdi! Hız tutkunu Ümit Erdim'in son halini gören tanıyamadı
Hayat Bilgisi'nin Arif'i önce 60 kilo vererek kendini sonra da işini değiştirdi! Hız tutkunu olan Ümit Erdim'in son halini gören tanıyamadı... Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Arif karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu bambaşka biri oldu. Kilolu olarak tanıdığımız Ümit Erdim, mide ameliyatı ile 60 kilo verdi. Üç yıl öncesine kadar fazla kilolarıyla başı dertte olan Erdim, şimdilerde zayıf haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte oyunculuğun ardından pilotluk eğitimine başlayan Ümit Erdim'in son hali ve yeni hayatı…
21.03.2022 09:43 - Son Güncelleme: 21.03.2022 09:52
BU ÜMİT BAŞKA ÜMİT
Hayat Bilgisi'nin Arif'i önce 60 kilo vererek kendini sonra da işini değiştirdi! Hız tutkunu Ümit Erdim'in son halini gören tanıyamadı...
Ardından bir dijital platformun davetine katılan Ümit Erdim, ' Oyunculuk geri planda kaldı, bayağı arabacı oldum. Bir taraftan pilotluk devam ediyor. Uçağı tek başıma indirip kaldırabiliyorum' demişti.
17 yaşından beri hız tutkunu olan Ümit Erdim yıllardır ralli yapıyor, otomobil yarışlarına katılıyor. Ünlü isim birçok ölümcül kazadan ucuz kurtuldu.