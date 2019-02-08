Hayat Bilgisi dizisinin 'kikirik'i Çisil Oral'ın inanılmaz değişimi...

Hayat Bilgisi dizisinde 'kikirik' olarak tanıdığımız oyuncu Çisil Oral'ın değişimine inanamayacaksınız. Hayat Bilgisi dizisiyle güzel dostluklar kazandığını her fırsatta dile getiren Çisil Oral, onu ekranda görmek isteyen sevenlerine, aslında ekranlardan hiç kopmadığını belirtti. Şu sıralar kendi yazdığı senaryoları hayata geçirmeye gayret ettiğini söyleyen Çisil Oral'ın yeni halini görünce çok şaşıracaksınız...

08.02.2019 16:44 - Son Güncelleme: 08.02.2019 16:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





