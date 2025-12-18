Hayaller, korkular ve kameralar… Özge Gürel’den samimi itiraf: ‘Kafam çok karışıktı!’

"AYRI KALAMADIĞIMIZI FARK ETTİK"

Özge Gürel ise aşklarının plansız ve doğal bir şekilde geliştiğini vurguluyor:

"Ben hiç öngörülü değildim. Olmaz dediğim bir anda aşık oldum. Hiçbir şeyi zorlamadık, çünkü ayrı kalamıyorduk."