Hayaller, korkular ve kameralar… Özge Gürel’den samimi itiraf: ‘Kafam çok karışıktı!’

"SEKTÖRE GİRDİĞİMDE KAFAM ÇOK KARIŞIKTI"
Başarılı oyuncu, son olarak Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda kariyerinin ilk yıllarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürel, oyunculuğa başladığı dönemde hangi alana yönelmesi gerektiği konusunda net olmadığını şu sözlerle anlattı:
"Sektöre girdiğimde kafam çok karışıktı. Aynı anda pek çok alana ilgi duyuyordum ve hepsini denemek istiyordum. Zamanla odaklanmayı ve kendimi disipline etmeyi öğrendim. Emek verdikçe ait hissettiğim bir sürecin içinde olduğumu fark ettim."