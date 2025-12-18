PODCAST CANLI YAYIN

Hayaller, korkular ve kameralar… Özge Gürel’den samimi itiraf: ‘Kafam çok karışıktı!’

Kamera karşısına ilk kez genç yaşta geçen Özge Gürel, şöhretin parıltılı yüzünün ardında yaşadığı belirsizlikleri ve içsel çatışmaları yıllar sonra anlattı.

Oyunculuğa adım attığı ilk dönemde neyle karşılaşacağını tam olarak kestiremediğini söyleyen Gürel, hayallerle korkuların iç içe geçtiği o sürecin bugün olduğu kişiyi şekillendirdiğini dile getirdi. Başarılı oyuncu, sektörde tutunma mücadelesinden aldığı dersleri samimi sözlerle paylaştı.

KAMERA ÖNÜNDE BÜYÜYEN BİR YOLCULUK

Kariyerinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Özge Gürel, yalnızca oyunculuğuyla değil, duruşu ve samimiyetiyle de dikkat çekiyor. Genç yaşta adım attığı televizyon dünyasında istikrarlı bir yükseliş yakalayan Gürel, bugün sektörün en sevilen isimleri arasında yer alıyor.

İLK ADIM: "KIZIM NEREDE?"

Oyunculuk serüvenine 2010 yılında başlayan Gürel, ilk kez Kızım Nerede? dizisiyle kamera karşısına geçti. Ancak asıl büyük çıkışını 2014'te rol aldığı Kiraz Mevsimi ile yaptı. Diziyle birlikte geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, kısa sürede dönemin popüler yüzlerinden biri haline geldi.

"SEKTÖRE GİRDİĞİMDE KAFAM ÇOK KARIŞIKTI"

Başarılı oyuncu, son olarak Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda kariyerinin ilk yıllarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürel, oyunculuğa başladığı dönemde hangi alana yönelmesi gerektiği konusunda net olmadığını şu sözlerle anlattı:

"Sektöre girdiğimde kafam çok karışıktı. Aynı anda pek çok alana ilgi duyuyordum ve hepsini denemek istiyordum. Zamanla odaklanmayı ve kendimi disipline etmeyi öğrendim. Emek verdikçe ait hissettiğim bir sürecin içinde olduğumu fark ettim."

SETTEN HAYATA UZANAN BİR AŞK

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde olan Özge Gürel, meslektaşı Serkan Çayoğlu ile yaşadığı aşkla magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olmayı başardı. İkilinin yolları, 2014 yılında Kiraz Mevsimi dizisinin setinde kesişti.

SET ARKADAŞLIĞI BÜYÜK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Serkan Çayoğlu, Özge Gürel'i ilk gördüğü anı hala unutamadığını dile getirirken, aralarındaki bağın zamanla derinleştiğini ifade ediyor. Çayoğlu'na göre bu ilişki, aşk adına sınırlarını keşfettiği özel bir yolculuğa dönüştü.

"AYRI KALAMADIĞIMIZI FARK ETTİK"

Özge Gürel ise aşklarının plansız ve doğal bir şekilde geliştiğini vurguluyor:

"Ben hiç öngörülü değildim. Olmaz dediğim bir anda aşık oldum. Hiçbir şeyi zorlamadık, çünkü ayrı kalamıyorduk."

KARŞILIKLI HAYRANLIK HİÇ AZALMIYOR

Çift, birbirlerine duydukları hayranlığı her fırsatta dile getiriyor. Gürel, eşinin içtenliği ve merhametinin kendisini hala etkilediğini söylerken Çayoğlu da Özge Gürel'in bulunduğu her ortama enerji kattığını ifade ediyor.

TARTIŞMALAR KISA, SEVGİ KALICI

Her çift gibi zaman zaman anlaşmazlık yaşadıklarını söyleyen ikili, sorunları büyütmeden çözmeyi tercih ediyor. Çayoğlu'na göre ilişkilerinde haklı çıkmaktan çok, ortak bir noktada buluşmak önemli.

EVDE PATRON KİM?

Evliliklerinin eğlenceli bir dengesi olduğunu belirten Gürel, ev içinde rollerin ruh hallerine göre değiştiğini söylüyor. Yemek işinin kendisine, ev düzeninin ise Serkan Çayoğlu'na ait olduğunu da gülerek ekliyor.

GERÇEK AŞKIN SESSİZ KANITI

2014'te başlayan set arkadaşlığı, yıllar sonra romantik bir düğünle taçlandı. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, bugün hala samimi halleri ve güçlü bağlarıyla "gerçek aşk"ın mümkün olduğunu gösteren çiftler arasında anılıyor.

