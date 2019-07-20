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Hayalet Sevgilim ile ünlenmişti! Şarkıcı İrem Yağcı'nın son haline bakın

Türkiye'de tek şarkılık şöhretler pek meşhur malumunuz. Onlardan biri de İrem Yağcı... Takvim yaprakları 2006 yılını gösterdiğinde herkesin en sık duyduğu şarkı 'Hayalet Sevgilim'di. Televizyon kanallarında, radyolarda, telefonlarda ve aklınıza gelebilecek her yerde bu şarkı çalıyordu. Hayalet Sevgilim şarkıcı İrem Yağcı'ya şöhretin kapılarını aralamıştı. Ancak İrem'in şöhreti sadece tek şarkılık oldu, daha sonra ortalardan kayboldu. Peki Hayalet Sevgilim İrem şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte son hali.

20.07.2019 15:29 - Son Güncelleme: 20.07.2019 15:29
Hayalet Sevgilim ile ünlenmişti! Şarkıcı İrem Yağcı'nın son haline bakın

Bir döneme Hayalet Sevgilim ile damgasını vuran ancak kariyeri tek şarkılık olan İrem Yağcı daha sonra ortalardan kaybolmuştu. İşte Hayalet Sevgilim ile ünlü olan İrem Yağcı'nın son hali.

Hayalet Sevgilim ile ünlenmişti! Şarkıcı İrem Yağcı'nın son haline bakın

CAN YAMAN'IN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİ

Hayalet Sevgilim ile ünlenmişti! Şarkıcı İrem Yağcı'nın son haline bakın
Hayalet Sevgilim ile ünlenmişti! Şarkıcı İrem Yağcı'nın son haline bakın
Hayalet Sevgilim ile ünlenmişti! Şarkıcı İrem Yağcı'nın son haline bakın

Can Yaman

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