Hayalet Sevgilim ile ünlenmişti! Şarkıcı İrem Yağcı'nın son haline bakın
Türkiye'de tek şarkılık şöhretler pek meşhur malumunuz. Onlardan biri de İrem Yağcı... Takvim yaprakları 2006 yılını gösterdiğinde herkesin en sık duyduğu şarkı 'Hayalet Sevgilim'di. Televizyon kanallarında, radyolarda, telefonlarda ve aklınıza gelebilecek her yerde bu şarkı çalıyordu. Hayalet Sevgilim şarkıcı İrem Yağcı'ya şöhretin kapılarını aralamıştı. Ancak İrem'in şöhreti sadece tek şarkılık oldu, daha sonra ortalardan kayboldu. Peki Hayalet Sevgilim İrem şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte son hali.
20.07.2019 15:29
- Son Güncelleme: 20.07.2019 15:29
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