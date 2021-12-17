Hayal Köseoğlu'nun eski halini görenler bebek yüzlü güzele inanamadı! Çırıçıplak poz paylaşan Köseoğlu estetik...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Hayal Köseoğlu. Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan Hayal Köseoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor şu sıralar. Sosyal medya hesabında birbirinden iddialı pozlarını yayınlayan Köseoğlu hakkında araştırma yapanlar eski halini görünce şaştı kaldı. Estetikli mi estetiksiz mi bilinmeyen Hayal Köseoğlu'nun çok değiştiği ise kesin. İşte başta Hayal Köseoğlu olmak üzere ünlülerin değişimleri.
17.12.2021 11:28
- Son Güncelleme: 17.12.2021 11:29
29 yaşındaki güzel oyuncuyu Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi dizilerde izledik. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü'nde öğrenimine devam eden Hayal Köseoğlu'nun Mucize Doktor dizisiyle birlikte yeniden popüler olması kaçınılmazdı elbette ama değişimi gerçekten dudak uçuklatıyor.
Sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla olaya yaratan Hayal Köseoğlu kendini adeta baştan yaratmış.İşte başta Hayal Köseoğlu olmak üzere ünlülerin değişimleri.