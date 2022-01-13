Hayal Köseoğlu'nun bebek yüzlü güzelliği genetik! Annesi Olcay Hanım gençleri cebinden çıkarıyor! İşte Köseoğlu'nun annesi
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Hayal Köseoğlu. Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan Hayal Köseoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor şu sıralar. Sosyal medya hesabında birbirinden iddialı pozlarını yayınlayan Köseoğlu hakkında araştırma yapanlar annesi Olcay Taran'ı görünce şaştı kaldı. İşte başta Hayal Köseoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.
13.01.2022 12:49
- Son Güncelleme: 13.01.2022 12:49
29 yaşındaki güzel oyuncuyu Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi dizilerde izledik. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü'nde öğrenimine devam eden Hayal Köseoğlu'nun Mucize Doktor dizisiyle birlikte yeniden popüler olması kaçınılmazdı. Sosyal medyada da oldukça aktif olan Hayal Köseoğlu'nun annesi şaşırttı.
29 yaşındaki güzel oyuncunun annesi genç kızları bile cebinden çıkarıyor. Anne-kızı yan yana görenler 'güzellik genetik' demeden edemiyor. İşte başta Hayal Köseoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen aileleri.