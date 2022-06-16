Hayal Köseoğlu’nun babası bakın kim çıktı! Duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Meğer 29 yaşındaki oyuncu o çiftin kızıymış
Ruhsar, Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Arkadaşlar İyidir, Muhteşem Yüzyıl, Mucize Doktor gibi bir çok dizide rol alan Hayal Köseoğlu'nun yıldızı asıl Mucize Doktor ile parladı. Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu 29 yaşındaki Köseoğlu'nun babası bakın kim çıktı! 26 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu sette nasıl birisin sorusuna, ''Stresli, takıntılı. Mesela çok ağlarım. Yoğun duygularla bazen olmuyor gibi hissediyorum. 'Bir Nefes Daha' filminin setinde ağlama krizi geçirdim. Benim ağladığımı görmeyen yönetmen yoktur. İstediğim gibi olmadığını hissettiğim noktalarda ellerimi sıkmaktan avuçlarımı kanattığım oldu. Sonra öyle hissettiğim sahnelerin gayet iyi olduğunu görüp rahatlıyorum." cevabıyla şaşırtmıştı. İşte güzel oyuncunun ailesi...
16.06.2022 17:57 - Son Güncelleme: 16.06.2022 17:57
İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu Hayal Köseoğlu oyunculuğa ilk adımını 6 yaşında Ruhsar dizisiyle attı. Daha sonra Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, İstanbullu Gelin ve Mucize Doktor dizilerinde rol alan oyuncunun büyük çıkışı Açelya karakteriyle oldu. Taner Ölmez, Sinem Ünsal ve Onur Tuna'nın başrolünde yer aldığı Mucize Doktor dizisinde hemşire rolünde karşımıza çıkan Hayal Köseoğlu şimdilerde dizilerin aranan yüzü. Ünlü oyuncu babası ve annesi ile gündeme geldi. Meğer 29 yaşındaki oyuncu o çiftin kızıymış...