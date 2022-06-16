Hayal Köseoğlu’nun babası bakın kim çıktı! Duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Meğer 29 yaşındaki oyuncu o çiftin kızıymış

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu Hayal Köseoğlu oyunculuğa ilk adımını 6 yaşında Ruhsar dizisiyle attı. Daha sonra Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, İstanbullu Gelin ve Mucize Doktor dizilerinde rol alan oyuncunun büyük çıkışı Açelya karakteriyle oldu. Taner Ölmez, Sinem Ünsal ve Onur Tuna'nın başrolünde yer aldığı Mucize Doktor dizisinde hemşire rolünde karşımıza çıkan Hayal Köseoğlu şimdilerde dizilerin aranan yüzü. Ünlü oyuncu babası ve annesi ile gündeme geldi. Meğer 29 yaşındaki oyuncu o çiftin kızıymış...