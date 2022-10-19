Hayal Köseoğlu iç çamaşırsız pozunu paylaştı! Ceketinin önünü tamamen açan Hayal’e tepki gecikmedi “Ceketi de giymeseydin abla”
Mucize Doktor, Mahkum gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. İç çamaşırsız pozunu yayınlayan Köseoğlu, ceketinin önünü tamamen açtığı paylaşımıyla tepkilerin odağında yer aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Ceketi de giymeseydin abla" ifadelerini kullandı. İşte Hayal Köseoğlu'nun o paylaşımı...
19.10.2022 20:53 - Son Güncelleme: 19.10.2022 20:53
Son olarak Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, Instagram'da yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.