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Haberler Magazin Hayal Köseoğlu dantelli iç çamaşırıyla peş peşe paylaştı! Önce pozlarını sonra videosunu yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü

Hayal Köseoğlu dantelli iç çamaşırıyla peş peşe paylaştı! Önce pozlarını sonra videosunu yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin, Mucize Doktor ve Mahkum gibi dizilerde rol alan Hayal Köseoğlu, oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da adından söz ettirdi. Güzellik algısına sitem eden Köseoğlu'nun "Bir kadın olarak kadınlarla yarış atı gibi rekabet halinde olmaktan çok bıktım" sözleri günlerce konuşuldu. Ünlü oyuncu şimdi ise iç çamaşırlı paylaşımıyla dikkat çekti. Dantelli sütyeniyle önce fotoğraf sonra video yayınlayan Köseoğlu, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
31.01.2023 18:23 - Son Güncelleme: 31.01.2023 18:28
Hayal Köseoğlu dantelli iç çamaşırıyla peş peşe paylaştı! Önce pozlarını sonra videosunu yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin, Mucize Doktor ve Mahkum gibi dizilerde rol alan Hayal Köseoğlu, oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da adından söz ettirdi.

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Hayal Köseoğlu dantelli iç çamaşırıyla peş peşe paylaştı! Önce pozlarını sonra videosunu yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü

Güzellik algısına sitem eden Köseoğlu'nun "Bir kadın olarak kadınlarla yarış atı gibi rekabet halinde olmaktan çok bıktım" sözleri günlerce konuşuldu.

Hayal Köseoğlu dantelli iç çamaşırıyla peş peşe paylaştı! Önce pozlarını sonra videosunu yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü

Oyuncu, söz konusu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir kadın olarak kadınlarla yarış atı gibi rekabet halinde olmaktan bıktım.

Hayal Köseoğlu dantelli iç çamaşırıyla peş peşe paylaştı! Önce pozlarını sonra videosunu yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü

Güzellik, şöhret, vücut, erkek ilgisi, seksapel, gençlik, çekicilik falan filan gibi içi bomboş kavramlar için koşullanmış gibi savaşıp duruyoruz"

Hayal Köseoğlu dantelli iç çamaşırıyla peş peşe paylaştı! Önce pozlarını sonra videosunu yayınladı! Sosyal medya ikiye bölündü

Ünlü oyuncu şimdi ise iç çamaşırlı paylaşımıyla dikkat çekti.

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