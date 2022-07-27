Havva Öztel’in bikinili tatil pozuna ilginç sansür! Aleyna Tilki’nin annesine bakın! Gören gözlerini alamadı “Kim der iki çocuk annesi”
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son dönemlerde sık sık gündeminde yer aldı. Son olarak kızının ısrarı üzerine "Seni Kalbimden Kovdum" adlı bir şarkı çıkaran Öztel, klibinde oyunculuk yeteneğini de ortaya koydu. Hem şarkısı hem de klibiyle çok konuşulan Öztel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Tatile çıkan Öztel, denizde verdiği bikinili pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Öztel'in fotoğrafına uyguladığı sansür dikkat çekti. Öte yandan ünlü isim için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Havva Öztel'in o paylaşımı...
27.07.2022 20:23 - Son Güncelleme: 27.07.2022 20:23