Havva Öztel bir değişti pir değişti! "Benden olmaz demiştim" deyip görenleri hayrete düşürdü! Aleyna Tilki'nin annesi son haliyle...
Havva Öztel bir değişti pir değişti! Attığı her adımla adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez annesi Havva Öztel'in paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Havva Öztel, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı son fotoğrafla herkesi şaşkına çevirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Havva Öztel'i tanımakta zorlanırken genç kadının paylaşımına düştüğü "Benden olmaz demiştim" notu dikkat çekti. Öztel, yeni haliyle sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Havva Öztel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
08.04.2022 23:01 - Son Güncelleme: 08.04.2022 23:04
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren genç popçu Aleyna Tilki, bu kez annesi Havva Öztel'in sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
Aleyna Tilki'nin sosyal medyayı aktif kullanan annesi Havva Öztel, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı son fotoğrafla herkesi şaşkına çevirdi.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Havva Öztel'in "Çok yakışmış", "Genç kız gibi olmuşsun", "Kim der iki çocuk annesi" yorumunda bulundu.