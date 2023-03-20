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Haberler Magazin Hatırla Sevgili'nin Defne'siydi büyüdü gören 'koca kız olmuş' demeden geçmedi! Yağmur Yılmaz'ın son haline bakın meğer Çağla Şıkel...

Hatırla Sevgili'nin Defne'siydi büyüdü gören 'koca kız olmuş' demeden geçmedi! Yağmur Yılmaz'ın son haline bakın meğer Çağla Şıkel...

Hatırla Sevgili'de Belçim Bilgin'in küçüklüğünü canlandırmıştı! Minik Defne büyüdü Yağmur Yılmaz'ın son haline bakın, görenler, "Koca kız olmuş" yorumları yapıyor. 2006-2008 yılları arasında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Hatırla Sevgili dizisi, Yasemin ve Ahmet'in imkansız aşkını anlatıyordu. Bir kısmı Büyükada'da çekilen dizi, Türkiye'nin en çok izlenen dönem dizilerinden biriydi. Hatırla Sevgili'nin Defne'si Çağla Şıkel'le ortaya çıktı.

20.03.2023 15:54 - Son Güncelleme: 20.03.2023 16:01
Hatırla Sevgili’nin Defne’siydi büyüdü gören ’koca kız olmuş’ demeden geçmedi! Yağmur Yılmaz’ın son haline bakın meğer Çağla Şıkel...

Hatırla Sevgili'nin Defne'siydi büyüdü gören 'koca kız olmuş' demeden geçmedi! Yağmur Yılmaz'ın son haline bakın, Çağla Şıkel'le ortaya çıktı.

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Hatırla Sevgili’nin Defne’siydi büyüdü gören ’koca kız olmuş’ demeden geçmedi! Yağmur Yılmaz’ın son haline bakın meğer Çağla Şıkel...

Hatırla Sevgili adlı dizide Defne karakterini canlandıran Yağmur Yılmaz, bir süredir ekranlarda yer almıyordu. Eski çocuk yıldız son olarak bir reklam filminde boy gösterdi.

Hatırla Sevgili’nin Defne’siydi büyüdü gören ’koca kız olmuş’ demeden geçmedi! Yağmur Yılmaz’ın son haline bakın meğer Çağla Şıkel...

Bir kısmı Büyükada'da bir kısmı ise İstanbul'da çekilen Hatırla Sevgili dizisinde Defne'yi canlandıran Yağmur Yılmaz'ın son halini gören tanıyamadı. İşte baştaYağmur Yılmaz'ın son hali başta olmak üzere çocuk yıldızların yıllar içerisindeki değişimleri.

Hatırla Sevgili’nin Defne’siydi büyüdü gören ’koca kız olmuş’ demeden geçmedi! Yağmur Yılmaz’ın son haline bakın meğer Çağla Şıkel...

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

O isimlerden biri de sevimliliğiyle kalpleri çalan Yusuf Baran Aygün'dü. O dönem 8 yaşında olan Yusuf öncesinde 4 kez beyin ameliyatı geçirmişti. Hayata olan inancı, rap müziğe olan sevgisiyle herkesi kendisine hayran bırakmıştı.
Hatırla Sevgili’nin Defne’siydi büyüdü gören ’koca kız olmuş’ demeden geçmedi! Yağmur Yılmaz’ın son haline bakın meğer Çağla Şıkel...

Defalarca "Acun Bey" demesiyle Acun Ilıcalı'nın kalbini fethetmiş, çocuklara bayılan Hülya Avşar da onu öpücüklere boğmuştu.

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