RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hatice'nin son hali 'Hatice'ye değil neticeye bak' türünden! Estetiğin dibine vuran Hatice son olarak yeni haliyle...

Hatice'nin son hali 'Hatice'ye değil neticeye bak' türünden! Estetiğin dibine vuran Hatice son olarak yeni haliyle...

Asıl adı Hatice Çakar olan pop müzik şarkıcısı Hatice son dönemlerde icraatleriyle değil, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Estetik müdahalelerle bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Hatice, Instagram hesabından paylaştığı cüretkar pozlarla adından söz ettiriyor. 2019 yılında Muammer Ketenci'nin defilesinde kalçasını açarak gündeme oturan Hatice, ''Kocam öldükten sonra kafayı yedim'' sözleriyle kendisini savunmuştu. İşte ünlü şarkıcı Hatice'nin son hali.

21.04.2022 16:46 - Son Güncelleme: 21.04.2022 16:46
Hatice’nin son hali ’Hatice’ye değil neticeye bak’ türünden! Estetiğin dibine vuran Hatice son olarak yeni haliyle...

Şarkıcı Hatice yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı'dan geçtiğimiz aylarda sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. İşte merak edenler için şarkıcı Hatice'nin son hali…

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Hatice’nin son hali ’Hatice’ye değil neticeye bak’ türünden! Estetiğin dibine vuran Hatice son olarak yeni haliyle...

1990'lı yılların daha başında Farfara ve Çıt Çıt şarkıları ile hayatımıza girdi. O zamanki hareketli, kendine has uslubu olan genç kız Hatice kısa sürede sevilmiş ve şarkıları severek dinlenmeye başlamıştı.

Hatice’nin son hali ’Hatice’ye değil neticeye bak’ türünden! Estetiğin dibine vuran Hatice son olarak yeni haliyle...

Müzik dünyasına girdiğinde Hatice'nin tarzı böyleydi.

Hatice’nin son hali ’Hatice’ye değil neticeye bak’ türünden! Estetiğin dibine vuran Hatice son olarak yeni haliyle...

2003 yılında ilk eşi Güney Aydan'ı, beyin kanamasından kaybedince bir süre müzik piyasasından uzak durmuş ve daha sonra eşine yazdığı 'Doyamıyorum' şarkısı ile yeniden popüler olmuştu.

Hatice’nin son hali ’Hatice’ye değil neticeye bak’ türünden! Estetiğin dibine vuran Hatice son olarak yeni haliyle...

Hatice'nin değişimi ise 2005 yılından sonra başladı.

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