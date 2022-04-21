Hatice'nin son hali 'Hatice'ye değil neticeye bak' türünden! Estetiğin dibine vuran Hatice son olarak yeni haliyle...
Asıl adı Hatice Çakar olan pop müzik şarkıcısı Hatice son dönemlerde icraatleriyle değil, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Estetik müdahalelerle bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Hatice, Instagram hesabından paylaştığı cüretkar pozlarla adından söz ettiriyor. 2019 yılında Muammer Ketenci'nin defilesinde kalçasını açarak gündeme oturan Hatice, ''Kocam öldükten sonra kafayı yedim'' sözleriyle kendisini savunmuştu. İşte ünlü şarkıcı Hatice'nin son hali.
21.04.2022 16:46 - Son Güncelleme: 21.04.2022 16:46
1990'lı yılların daha başında Farfara ve Çıt Çıt şarkıları ile hayatımıza girdi. O zamanki hareketli, kendine has uslubu olan genç kız Hatice kısa sürede sevilmiş ve şarkıları severek dinlenmeye başlamıştı.