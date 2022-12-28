Vav TV İzle
Haberler Magazin Hatice taytını çekti 'spor zamanı' deyip paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetikle bambaşka biri haline dönmüştü görenler: "Bu kıyafetle mi?"

Hatice taytını çekti 'spor zamanı' deyip paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetikle bambaşka biri haline dönmüştü görenler: "Bu kıyafetle mi?"

Hatice taytını çekti 'spor zamanı' deyip paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetikle bambaşka biri haline dönmüştü... 44 yaşındaki şarkıcı Hatice'nin Instagram'dan paylaştığı spor pozunu görenler, "Bu kıyafetle mi spor yapıyorsun?" yorumları yaptı. İşte 6 Aralık 1978 yılında İzmir'in Narlıdere ilçesinde dünyaya gelen ve gerçek adı Hatice Çarpar olan şarkıcı Hatice'nin o paylaşımı...

28.12.2022 13:50 - Son Güncelleme: 28.12.2022 13:56
Hatice taytını çekti ’spor zamanı’ deyip paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetikle bambaşka biri haline dönmüştü görenler: Bu kıyafetle mi?

"BU KIYAFETLE Mİ SPOR YAPIYORSUN?"

Hatice taytını çekti 'spor zamanı' deyip paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetikle bambaşka biri haline dönmüştü, ünlü şarkıcının spor pozunu görenler, "Bu kıyafetle mi dpor yapıyorsun?" yorumları yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hatice taytını çekti ’spor zamanı’ deyip paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetikle bambaşka biri haline dönmüştü görenler: Bu kıyafetle mi?

Bir dizi estetik operasyonu geçiren ve bambaşka bir görünüme kavuşan şarkıcı Hatice Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.

Hatice taytını çekti ’spor zamanı’ deyip paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetikle bambaşka biri haline dönmüştü görenler: Bu kıyafetle mi?

44 yaşındaki Hatice'nin spor salonundan yaptığı paylaşımı görenler ti'ye aldı.

Hatice taytını çekti ’spor zamanı’ deyip paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetikle bambaşka biri haline dönmüştü görenler: Bu kıyafetle mi?

Hatice'nin tayt üstüne giydiği kazağı görenler, "Bu kıyafetle mi spor yapıyorsun?" yorumları yaptı.

Hatice taytını çekti ’spor zamanı’ deyip paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetikle bambaşka biri haline dönmüştü görenler: Bu kıyafetle mi?

İşte başta Hatice olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin spor kareleri...

SON DAKİKA