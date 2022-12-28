Hatice taytını çekti 'spor zamanı' deyip paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetikle bambaşka biri haline dönmüştü görenler: "Bu kıyafetle mi?"

"BU KIYAFETLE Mİ SPOR YAPIYORSUN?"

Hatice taytını çekti 'spor zamanı' deyip paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetikle bambaşka biri haline dönmüştü, ünlü şarkıcının spor pozunu görenler, "Bu kıyafetle mi dpor yapıyorsun?" yorumları yaptı.