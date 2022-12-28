Hatice taytını çekti 'spor zamanı' deyip paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetikle bambaşka biri haline dönmüştü görenler: "Bu kıyafetle mi?"
Hatice taytını çekti 'spor zamanı' deyip paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetikle bambaşka biri haline dönmüştü... 44 yaşındaki şarkıcı Hatice'nin Instagram'dan paylaştığı spor pozunu görenler, "Bu kıyafetle mi spor yapıyorsun?" yorumları yaptı. İşte 6 Aralık 1978 yılında İzmir'in Narlıdere ilçesinde dünyaya gelen ve gerçek adı Hatice Çarpar olan şarkıcı Hatice'nin o paylaşımı...
28.12.2022 13:50 - Son Güncelleme: 28.12.2022 13:56
"BU KIYAFETLE Mİ SPOR YAPIYORSUN?"
Hatice taytını çekti 'spor zamanı' deyip paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetikle bambaşka biri haline dönmüştü, ünlü şarkıcının spor pozunu görenler, "Bu kıyafetle mi dpor yapıyorsun?" yorumları yaptı.
Bir dizi estetik operasyonu geçiren ve bambaşka bir görünüme kavuşan şarkıcı Hatice Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.