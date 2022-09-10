Hatice Şendil’in eşi bakın kimmiş! Kendisinden de ünlü çıktı duyan küçük dilini yuttu! Meğer Bir Zamanlar Çukurova’da...
Hatice Şendil'in eşi bakın kimmiş! Şimdilerde İsmail Demirci ile kamera karşısına geçen Hatice Şendil'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Şendil'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları en çok "Hatice Şendil evli mi?", "Hatice Şendil'in eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu duyan ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gözler Bir Zamanlar Çukurova dizisine çevrildi. Bakın Hatice Şendil'in eşi kimmiş...
10.09.2022 01:01 - Son Güncelleme: 10.09.2022 01:44
İyilik dizisinde rol alan Hatice Şendil'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Şendil'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları en çok "Hatice Şendil evli mi?", "Hatice Şendil'in eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.
Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu duyan ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gözler Bir Zamanlar Çukurova dizisine çevrildi.