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Hatice Şendil renkli mayosuyla paylaştı sonra bir mayosunu çıkarıp paylaştı! Eşi de Bir Zamanlar Çukurova'dan çıkınca...

Başrolünü üstlendiği dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açan Hatice Şendil, mayosuyl verdiği pozları sosyal medyada yayınladı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi. Güzelliğiyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, fit haliyle de dikkat çekti. Öte yandan aynı anda eşiyle de paylaşım yapan Şendil'in eşinin kim olduğunu görünce şaşırdı. Şendil'in eşi, Bir Zamanlar Çukurova'dan çıktı. İşte detaylar...

30.07.2022 16:36 - Son Güncelleme: 30.07.2022 16:36
Hatice Şendil renkli mayosuyla paylaştı sonra bir mayosunu çıkarıp paylaştı! Eşi de Bir Zamanlar Çukurova’dan çıkınca...

38 yaşındaki ünlü oyuncu Hatice Şendil son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. İyilik adlı dizide canlandırdığı Neslihan karakteriyle ekranda olan Hatice Şendil, yüzündeki değişimle sosyal medyada gündem olmuştu bir süre önce.

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Hatice Şendil renkli mayosuyla paylaştı sonra bir mayosunu çıkarıp paylaştı! Eşi de Bir Zamanlar Çukurova’dan çıkınca...

YANAĞINDAKİ YASTIKLARI ALDIRDI

38 yaşındaki ünlü ismin belirginleşen elmacık kemikleri, öne çıkan çenesi ve gergin yüzü dikkat çekti.

Hatice Şendil renkli mayosuyla paylaştı sonra bir mayosunu çıkarıp paylaştı! Eşi de Bir Zamanlar Çukurova’dan çıkınca...

Yüzündeki değişimle adından söz ettiren Hatice Şendil'in yanağındaki yastıkları aldırdığı yani bişektomi operasyonu geçirdiği iddia edilmişti.

Hatice Şendil renkli mayosuyla paylaştı sonra bir mayosunu çıkarıp paylaştı! Eşi de Bir Zamanlar Çukurova’dan çıkınca...

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, başrolünü üstlendiği dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil ardından tatile çıktı.

Hatice Şendil renkli mayosuyla paylaştı sonra bir mayosunu çıkarıp paylaştı! Eşi de Bir Zamanlar Çukurova’dan çıkınca...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, tatil pozlarını Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

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