Hatice Şendil renkli mayosuyla paylaştı sonra bir mayosunu çıkarıp paylaştı! Eşi de Bir Zamanlar Çukurova'dan çıkınca...
Başrolünü üstlendiği dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açan Hatice Şendil, mayosuyl verdiği pozları sosyal medyada yayınladı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi. Güzelliğiyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, fit haliyle de dikkat çekti. Öte yandan aynı anda eşiyle de paylaşım yapan Şendil'in eşinin kim olduğunu görünce şaşırdı. Şendil'in eşi, Bir Zamanlar Çukurova'dan çıktı. İşte detaylar...
30.07.2022 16:36 - Son Güncelleme: 30.07.2022 16:36
Yüzündeki değişimle adından söz ettiren Hatice Şendil'in yanağındaki yastıkları aldırdığı yani bişektomi operasyonu geçirdiği iddia edilmişti.
Ünlü oyuncu Hatice Şendil, başrolünü üstlendiği dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil ardından tatile çıktı.