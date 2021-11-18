Hatice Aslan'dan bikinili fotoğraf yanıtı! Eleştirilmek gibi bir kaygısı olmayan oyuncu o pozlara bakın ne dedi...

"ELEŞTİRİLMEK GİBİ BİR KAYGIM YOK"

Gelen tepkilerle ilgili de konuşan ünlü oyuncu, "Sonuçta ben kendim olarak varım bu dünyada. Herkes gibi olabildiğince kendim olmaya çalışıyorum. Başkasına göre mutluluk, mutsuzluk, bir takdir ya da eleştirilmek gibi bir kaygım yok. Kendiniz olursanız dünya daha yalansız, daha gerçek olur." dedi.