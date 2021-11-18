Hatice Aslan'dan bikinili fotoğraf yanıtı! Eleştirilmek gibi bir kaygısı olmayan oyuncu o pozlara bakın ne dedi
Hatice Aslan'dan bikinili fotoğraf yanıtı! Bir derginin düzenlediği etkinliğe katılan Birce Akalay, Hatice Aslan, Aslıhan Güner eşi Mert Kılıç, Cansu Tosun, Gamze Topuz, Ümit Kantarcılar ve Belçim Bilgin, önceki akşam Ortaköy'deki mekan çıkışı görüntülendi. Eleştirilmek gibi bir kaygısı olmadığını belirten oyuncu Hatice Aslan, mekandan ayrılırken sosyal medya üzerinden yaptığı bikinili paylaşımları hakkında bakın ne dedi...
Hatice Aslan'dan bikinili fotoğraf yanıtı! Eleştirilmek gibi bir kaygısı olmayan oyuncu o pozlara bakın ne dedi...
Bir derginin düzenlediği etkinliğe katılan Birce Akalay, Hatice Aslan, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Cansu Tosun, Gamze Topuz, Ümit Kantarcılar ve Belçim Bilgin, önceki akşam Ortaköy'de görüntülendi. Mekandan ilk ayrılan oyuncu Hatice Aslan'a sosyal medyadan yaptığı bikinili paylaşımlar hatırlatıldı.
"TADINI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUM"
Muhabirlerle sohbet eden ve konuyla ilgili konuşan Aslan, "Hayat koşulları ve şartları çok zor, her insan için. Olabildiğince aralarda güzel anları paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü hayat gerçekten hepimiz için zor. Bu dünyada rahat yok. Olabildiğince, elimden geldiğince tadını çıkarmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
"ELEŞTİRİLMEK GİBİ BİR KAYGIM YOK"
Gelen tepkilerle ilgili de konuşan ünlü oyuncu, "Sonuçta ben kendim olarak varım bu dünyada. Herkes gibi olabildiğince kendim olmaya çalışıyorum. Başkasına göre mutluluk, mutsuzluk, bir takdir ya da eleştirilmek gibi bir kaygım yok. Kendiniz olursanız dünya daha yalansız, daha gerçek olur." dedi.