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Hastaneye gitti hayatı kabusa döndü! Bir anda tüm vücudunu sarmaya başladı

Dünyanın birçok noktasında her geçen gün et yiyen bakteri vakalarına yenileri ekleniyor. Sudan kapan da var köpek salyasından da... Asleigh Cope'un hayatı 22 yaşında gittiği hastanede kabusa döndü. ABD'de güzellik uzmanlığı mesleği yapan Ashleigh Cope gittiği bir hastanede ufak bir operasyon geçirdi. Operasyonun hemen ardından Ashleigh kötüleşti, yemek bile yiyememeye başladı. Ailesi olayın ardından büyük bir panik yaşayarak genç kızı hastaneye götürdü. Doktorlar yaptıkları testler sonucunda büyük bir şok yaşadı! ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin verilerine göre ABD'de her yıl 700 ila bin 200 kişiye et yiyen bakteri enfeksiyonu teşhisi konuluyor. Bu hastaların yüzde 25 ile 30 ise hayatını kaybediyor. İşte et yiyen bakteri vakalarının hayat hikayeleri ve et yiyen bakteri belirtileri...

21.11.2020 04:04 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





