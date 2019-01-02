Hastalığı çok konuşulan Hande Erçel'in annesi herkesi şaşırtıyor (Ünlülerin anneleri)
Genç kuşağın en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Erçel son dönemde bir çok şey ile boğuştu. Kendisine yöneltilen bazlama lakabı, Murat Dalkılıç ile olan aşkı, estetik ve yanaklarını aldırdı iddiaları, annesine ne oldu soruları ve annesinin hastalığı, Hande Erçel'in gündeme düşen konularından bazıları. Şu sıralar Hande Erçel annesinin hastalığı ile savaşıyor. Gidişatın iyi seyrettiğini belirten Hande Erçel'in annesi ise genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor. İşte Hande Erçel'in annesi.
SON BİR YILDA EN ÇOK KONUŞULANLARDAN BİRİ OLDU
Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz yılın gündemi en çok meşgul eden isimlerinden biri oldu. TRT 1 ekranlarında yeni dizisi Halka ile izleyicinin karşısına çıkacak olan Hande Erçel, geçtiğimiz yıl estetik ve Murat Dalkılıç iddiaları ile çok konuşulmuştu.