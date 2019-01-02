Hastalığı çok konuşulan Hande Erçel'in annesi herkesi şaşırtıyor (Ünlülerin anneleri)

Genç kuşağın en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Erçel son dönemde bir çok şey ile boğuştu. Kendisine yöneltilen bazlama lakabı, Murat Dalkılıç ile olan aşkı, estetik ve yanaklarını aldırdı iddiaları, annesine ne oldu soruları ve annesinin hastalığı, Hande Erçel'in gündeme düşen konularından bazıları. Şu sıralar Hande Erçel annesinin hastalığı ile savaşıyor. Gidişatın iyi seyrettiğini belirten Hande Erçel'in annesi ise genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor. İşte Hande Erçel'in annesi.

2 Ocak 2019 Çarşamba, 12:47:55 Güncelleme: 12:53:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





