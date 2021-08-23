Hasan Can Kaya'dan validesine jest! Aylardır satışta olan Acun Ilıcalı'nın villasını Hasan Can Kaya satın aldı.

Hasan Can Kaya, YouTube'daki kanalında yaptığı programla fenomen oldu. Acun Ilıcalı'nın dijital platform Exxen'i kurmasıyla da buraya geçerek, yılın en dikkat çeken transferlerinden birine imza atan Kaya, anlaşmalardan kazandığı parayla kendisine yatırım yapmak yerine önce annesini düşündü. Annesine ev almak için görüşmeler yaptığı tesadüfen patronunun kulağına gelince de Ilıcalı, satışta olan evini Kaya'ya teklif etti. Annesiyle evi gezen ve çok beğenen Hasan Can Kaya, böylece aylardır satışta olan evin yeni sahibi oldu.