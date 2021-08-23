Hasan Can Kaya'dan validesine jest! Aylardır satışta olan Acun Ilıcalı'nın villasını Hasan Can Kaya satın aldı
Hasan Can Kaya'dan validesine jest! Acun Ilıcalı'nın Ulus Yeşil Evler'deki tripleks villasını satışa çıkardığını geçtiğimiz aralık ayında magazin gündeminde yerini almıştı. O ev satıldı, evin yeni sahibi ise komedyen Hasan Can Kaya! Aylardır satışta olan Acun Ilıcalı'nın villasını Kaya satın aldı. Hasan Can Kaya, kazandığı parayla kendisine yatırım yapmak yerine önce annesini düşündü. İşte o ev...
ANNEYE JEST!
Hasan Can Kaya'dan validesine jest! Aylardır satışta olan Acun Ilıcalı'nın villasını Hasan Can Kaya satın aldı.
Acun Ilıcalı'nın Ulus Yeşil Evler'deki tripleks villasını geçtiğimiz aralık ayında satışa çıkardı. Evin yeni sahibi, "Konuşanlar" programıyla yıldız olan komedyen Hasan Can Kaya!
Hasan Can Kaya, YouTube'daki kanalında yaptığı programla fenomen oldu. Acun Ilıcalı'nın dijital platform Exxen'i kurmasıyla da buraya geçerek, yılın en dikkat çeken transferlerinden birine imza atan Kaya, anlaşmalardan kazandığı parayla kendisine yatırım yapmak yerine önce annesini düşündü. Annesine ev almak için görüşmeler yaptığı tesadüfen patronunun kulağına gelince de Ilıcalı, satışta olan evini Kaya'ya teklif etti. Annesiyle evi gezen ve çok beğenen Hasan Can Kaya, böylece aylardır satışta olan evin yeni sahibi oldu.
ÜNLÜLERİN EVLERİ
Acun Ilıcalı'nın evinde yok yok! Göl, havuz, golf sahası, köpek balığı... İşte Acun Ilıcalı'nın Dominik'te yaşadığı malikane başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve evleri...