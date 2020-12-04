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Harun Tan'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı! Pandemide aracı ofis gibi kullanıyor...

Çalışma hayatının yanı sıra yoga eğitmenliği de yapan Harun Tan, her sabah bisikleti ile spor yaparken görüntüleniyordu ancak bu kez durum değişti. İş insanı Harun Tan, önceki gün Arnavutköy'de yeni aldığı lüks marka elektrikli aracının içerisinde görüntülendi. Harun Tan'ın, araç içerisinde kahve içip telefon görüşmelerini yaptığı görüldü.

04.12.2020 09:33 - Son Güncelleme: 04.12.2020 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





