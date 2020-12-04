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Harun Tan'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı! Pandemide aracı ofis gibi kullanıyor...
Harun Tan'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı! Pandemide aracı ofis gibi kullanıyor...
Çalışma hayatının yanı sıra yoga eğitmenliği de yapan Harun Tan, her sabah bisikleti ile spor yaparken görüntüleniyordu ancak bu kez durum değişti. İş insanı Harun Tan, önceki gün Arnavutköy'de yeni aldığı lüks marka elektrikli aracının içerisinde görüntülendi. Harun Tan'ın, araç içerisinde kahve içip telefon görüşmelerini yaptığı görüldü.
04.12.2020 09:33
- Son Güncelleme: 04.12.2020 09:52
İş insanı Harun Tan, önceki gün Arnavutköy'de yeni aldığı lüks marka elektrikli aracının içerisinde görüntülendi. Pandemi nedeni ile Tan'ın, araç içerisinde kahve içip telefon görüşmelerini yaptığı görüldü.
Arnavutköy'de objektiflere yansıyan iş insanının yeni aracının fiyatı ise dudak uçuklattı.
Harun Tan'ın, Porsche marka yeni aracı için 2,5 milyon TL ödediği öğrenildi.
HER SABAH SPOR YAPIYOR
Öte yandan her sabah bisikleti ile spor yapan Harun Tan, geçtiğimiz haftalarda Rumelihisarı'nda görüntülenmişti.
MEZARI BAŞINDA DUA ETTİ
Nisan ayında Ebru Şallı ile evliliğinden olan küçük oğlunu lenfoma nedeniyle kaybeden Tan, Pars'ın doğum gününde mezarı başına giderek dua etmişti.
ÜNLÜLERİN PAHALI OYUNCAKLARI
BERKAY ŞAHİN
Son zamanlarda lüks arabaları ile dikkat çeken Berkay, yeni oyuncağı için yine kesenin ağzını açtı. Şarkıcı, kızı Arya ile birlikte önceki gün Gayrettepe'deki bir galeriden sipariş ettiği son model spor arabasını kavuştu.