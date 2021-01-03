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Harun Tan bu kez de arazi aracının içinde yakalandı! 'İzin belgesiyle çıktım' diyen Harun Tan'ın arabaları...

Harun Tan bu kez de arazi aracının içinde yakalandı! 'İzin belgesiyle çıktım' diyen Harun Tan'ın arabaları sosyal medya gündeminde. Her sabah bisikleti ile spor yaparken görüntülenen Harun Tan, çalışma hayatının yanı sıra yoga eğitmenliği de yapıyor. Son dönemde aldığı araçlarla adından söz ettiren iş insanı Harun Tan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün yeni pick up'ında kahve içerken yakalanan Harun Tan, izin belgesi ile dışarıda olduğunu ifade etti. İşte geçtiğimiz ay Arnavutköy'de yeni aldığı 2.5 milyon TL'lik elektrikli aracının içerisinde gizemli bir güzelle objektiflere takılan Harun Tan'ın arabaları...

03.01.2021 12:55 - Son Güncelleme: 03.01.2021 13:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





