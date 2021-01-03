Harun Tan bu kez de arazi aracının içinde yakalandı! 'İzin belgesiyle çıktım' diyen Harun Tan'ın arabaları...
Harun Tan bu kez de arazi aracının içinde yakalandı! 'İzin belgesiyle çıktım' diyen Harun Tan'ın arabaları sosyal medya gündeminde. Her sabah bisikleti ile spor yaparken görüntülenen Harun Tan, çalışma hayatının yanı sıra yoga eğitmenliği de yapıyor. Son dönemde aldığı araçlarla adından söz ettiren iş insanı Harun Tan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün yeni pick up'ında kahve içerken yakalanan Harun Tan, izin belgesi ile dışarıda olduğunu ifade etti. İşte geçtiğimiz ay Arnavutköy'de yeni aldığı 2.5 milyon TL'lik elektrikli aracının içerisinde gizemli bir güzelle objektiflere takılan Harun Tan'ın arabaları...
Harun Tan bu kez de arazi aracının içinde yakalandı! 'İzin belgesiyle çıktım' diyen Harun Tan'ın arabaları yine gündemde. Son dönemde aldığı araçlarla adından söz ettiren Harun Tan, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün arazi aracının direksiyonunda objektiflere takıldı. 56 yaşındaki Harun Tan'ın izin belgesi ile dışarıda olduğu öğrenildi.
PANİK KAÇIŞI!
Harun Tan, geçtiğimiz ay Arnavutköy'de yeni aldığı 2.5 milyon TL'lik elektrikli aracının içerisinde gizemli bir güzelle objektiflere takılmıştı.Otomobilin içinde sohbet eden ikili, muhabiri görünce panik yapmıştı. Aracın gazına basarak uzaklaşan Tan, Bebek'te kadın arkadaşını indirmişti.