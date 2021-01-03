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Harun Tan bu kez de arazi aracının içinde yakalandı! 'İzin belgesiyle çıktım' diyen Harun Tan'ın arabaları...

Harun Tan bu kez de arazi aracının içinde yakalandı! 'İzin belgesiyle çıktım' diyen Harun Tan'ın arabaları sosyal medya gündeminde. Her sabah bisikleti ile spor yaparken görüntülenen Harun Tan, çalışma hayatının yanı sıra yoga eğitmenliği de yapıyor. Son dönemde aldığı araçlarla adından söz ettiren iş insanı Harun Tan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün yeni pick up'ında kahve içerken yakalanan Harun Tan, izin belgesi ile dışarıda olduğunu ifade etti. İşte geçtiğimiz ay Arnavutköy'de yeni aldığı 2.5 milyon TL'lik elektrikli aracının içerisinde gizemli bir güzelle objektiflere takılan Harun Tan'ın arabaları...

03.01.2021 12:55 - Son Güncelleme: 03.01.2021 13:09
Harun Tan bu kez de arazi aracının içinde yakalandı! 'İzin belgesiyle çıktım' diyen Harun Tan'ın arabaları...

Harun Tan bu kez de arazi aracının içinde yakalandı! 'İzin belgesiyle çıktım' diyen Harun Tan'ın arabaları yine gündemde. Son dönemde aldığı araçlarla adından söz ettiren Harun Tan, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün arazi aracının direksiyonunda objektiflere takıldı. 56 yaşındaki Harun Tan'ın izin belgesi ile dışarıda olduğu öğrenildi.

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Harun Tan bu kez de arazi aracının içinde yakalandı! 'İzin belgesiyle çıktım' diyen Harun Tan'ın arabaları...

Milliyet'in haberine göre, 56 yaşındaki Harun Tan'ın izin belgesi ile dışarıda olduğu öğrenildi.

Harun Tan bu kez de arazi aracının içinde yakalandı! 'İzin belgesiyle çıktım' diyen Harun Tan'ın arabaları...

PANİK KAÇIŞI!
Harun Tan, geçtiğimiz ay Arnavutköy'de yeni aldığı 2.5 milyon TL'lik elektrikli aracının içerisinde gizemli bir güzelle objektiflere takılmıştı.Otomobilin içinde sohbet eden ikili, muhabiri görünce panik yapmıştı. Aracın gazına basarak uzaklaşan Tan, Bebek'te kadın arkadaşını indirmişti.

Harun Tan bu kez de arazi aracının içinde yakalandı! 'İzin belgesiyle çıktım' diyen Harun Tan'ın arabaları...

Gazeteciyi atlattığını düşünen iş insanı, arkadaşını indirmesine rağmen konuşmasına devam etmişti. Yeniden görüntülendiklerini fark eden gizemli güzel, aracın kapısını kapatarak yolun karşısına geçmişti.

Harun Tan bu kez de arazi aracının içinde yakalandı! 'İzin belgesiyle çıktım' diyen Harun Tan'ın arabaları...

"HARUN BENİ ÇEKTİLER"
Harun Tan bu defa tek başına uzaklaşırken, kadın arkadaşının ise telefonla "Harun beni çektiler" dediği duyulmuştu.

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