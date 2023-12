Harper’s Bazaar yılın en iyilerini seçti!

Harper's Bazaar'ın dünyada her yıl düzenlediği "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) Türkiye'de bu yıl ilk defa gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü supermodel Isabeli Fontana, oyuncu/model Karolina Kurkova ve eserleri dünyada yankı uyandıran fotoğraf sanatçısı Ellen von Unwerth'ün de katıldığı gecede Türkiye'nin ikonlarına ödülleri takdim edildi.