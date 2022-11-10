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Haberler Magazin Hangisi Fedon hangisi Theo! Şarkıcı Fedon'un oğlunu görenler gözlerine inanamıyor hangisi baba hangisi oğul ayırt edemiyor

Hangisi Fedon hangisi Theo! Şarkıcı Fedon'un oğlunu görenler gözlerine inanamıyor hangisi baba hangisi oğul ayırt edemiyor

Taverna müziğinin efsane ismi Fedon'un oğlu Theo Kalyoncu ile verdiği poz sosyal medyayı salladı... Her daim bronz teniyle hafızalara kazınan 76 yaşındaki şarkıcı Fedon, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Fedon Kalyoncu geçtiğimiz günlerde oğlu Theo Kalyoncu ile birlikte fotoğrafını paylaştı sonrasındaysa olanlar oldu. Baba-oğulu ikiz kardeş zannedenler işin aslını öğrenince şaştı kaldı. Baba ve oğlun pozlarını gören kullanıcılar, ikili ayırt etmekte güçlük çekerken "Baba-oğul değil sanki ikiz gibiler" yorumunu yaptı. İşte başta usta şarkıcı Fedon olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları...

10.11.2022 16:10 - Son Güncelleme: 10.11.2022 16:10
Hangisi Fedon hangisi Theo! Şarkıcı Fedon’un oğlunu görenler gözlerine inanamıyor hangisi baba hangisi oğul ayırt edemiyor

Türk müziğinin usta sanatçılarından Fedon, bu sefer de oğluyla pozlarından dolayı gündem oldu. Kendisine ikizi kadar benzeyen oğluyla poz veren şarkıcıya yorum yağdı.

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Hangisi Fedon hangisi Theo! Şarkıcı Fedon’un oğlunu görenler gözlerine inanamıyor hangisi baba hangisi oğul ayırt edemiyor

GÖRENLER İKİZ ZANNEDİYOR

Babası gibi saçları ve sakalları beyazlayan Theo Kalyoncu, önceki gün Instagram hesabından babasıyla siyah gözlük ve siyah gömlek giydiği bir pozunu paylaştı. Baba ve oğlun fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiliyi ayırt etmekte güçlük çekti. Fedon ve Theo Kalyoncu için "Sanki ikizler" yorumları yapıldı.

Hangisi Fedon hangisi Theo! Şarkıcı Fedon’un oğlunu görenler gözlerine inanamıyor hangisi baba hangisi oğul ayırt edemiyor

İşletmeci olan The Kalyoncu, aynı zamanda babası Fedon'un menajerliğini yapıyor. İşte başta Fedon olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

Hangisi Fedon hangisi Theo! Şarkıcı Fedon’un oğlunu görenler gözlerine inanamıyor hangisi baba hangisi oğul ayırt edemiyor

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU VE KIZI DERİN

Hangisi Fedon hangisi Theo! Şarkıcı Fedon’un oğlunu görenler gözlerine inanamıyor hangisi baba hangisi oğul ayırt edemiyor

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