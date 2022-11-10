Hangisi Fedon hangisi Theo! Şarkıcı Fedon'un oğlunu görenler gözlerine inanamıyor hangisi baba hangisi oğul ayırt edemiyor
Taverna müziğinin efsane ismi Fedon'un oğlu Theo Kalyoncu ile verdiği poz sosyal medyayı salladı... Her daim bronz teniyle hafızalara kazınan 76 yaşındaki şarkıcı Fedon, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Fedon Kalyoncu geçtiğimiz günlerde oğlu Theo Kalyoncu ile birlikte fotoğrafını paylaştı sonrasındaysa olanlar oldu. Baba-oğulu ikiz kardeş zannedenler işin aslını öğrenince şaştı kaldı. Baba ve oğlun pozlarını gören kullanıcılar, ikili ayırt etmekte güçlük çekerken "Baba-oğul değil sanki ikiz gibiler" yorumunu yaptı. İşte başta usta şarkıcı Fedon olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları...
10.11.2022 16:10 - Son Güncelleme: 10.11.2022 16:10
GÖRENLER İKİZ ZANNEDİYOR
Babası gibi saçları ve sakalları beyazlayan Theo Kalyoncu, önceki gün Instagram hesabından babasıyla siyah gözlük ve siyah gömlek giydiği bir pozunu paylaştı. Baba ve oğlun fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiliyi ayırt etmekte güçlük çekti. Fedon ve Theo Kalyoncu için "Sanki ikizler" yorumları yapıldı.