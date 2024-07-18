Hande Yener'in yakın arkadaşı Aylin Coşkun'un 4 katlı muhteşem villası! 'Kıyafetlerim için ayrı bir ev almak istiyorum' demişti...

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Hande Yener'in yakın arkadaşı ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, yeni villasıyla gündeme damga vurdu. 2019 yılında Volkan Aslan ile nikah masasına oturan Aylin Coşkun Zekeriyaköy'deki 4 katlı lüks villasının kapılarını ilk kez açtı. İşte 'Kıyafetlerim için ayrı bir ev almak istiyorum' diyen Aylin Coşkun'un lüks ve gösterişli villası...