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Haberler Magazin Hande Yener'in deri detaylı ilginç tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Demet Akalın kayıtsız kalmadı! “Niye giydin ki hiç gerek yokmuş”

Hande Yener'in deri detaylı ilginç tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Demet Akalın kayıtsız kalmadı! “Niye giydin ki hiç gerek yokmuş”

Hande Yener'in deri detaylı ilginç tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Hande Yener, Ankara'da bir mekanda sahne aldı ve kostümüyle yine çok konuşuldu. Çizgili külotlu çorabı ve deri detaylı büstiyeri ile sahneye çıkan şarkıcı, konserden görüntülerini sosyal medya hesabında yayınladı. İddialı kostümü ve pozlarıyla Instagram'a damga vuran Yener'e yorum yağarken sosyal medya ikiye bölündü. Ünlü şarkıcıya ilk yorum ise Demet Akalın'dan geldi. İşte Hande Yener'in sosyal medyaya damga vuran kostümü...

02.06.2022 23:39 - Son Güncelleme: 03.06.2022 00:06
Hande Yener’in deri detaylı ilginç tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Demet Akalın kayıtsız kalmadı! “Niye giydin ki hiç gerek yokmuş”

Ünlü şarkıcı Hande Yener, son dönemlerde sahnede tercih ettiği elbiselerle sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Hande Yener’in deri detaylı ilginç tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Demet Akalın kayıtsız kalmadı! “Niye giydin ki hiç gerek yokmuş”

Konser maratonuna hız kesmeden deven eden ünlü şarkıcı, önceki gün Ankara'da sahne aldı ve çok konuşulan sahne kıyafetlerine bir yenisini daha ekledi.

Hande Yener’in deri detaylı ilginç tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Demet Akalın kayıtsız kalmadı! “Niye giydin ki hiç gerek yokmuş”

Üzerine siyah bir büstiyer giyen ünlü şarkıcı, altına sadece külot ve çorap giydi

Hande Yener’in deri detaylı ilginç tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Demet Akalın kayıtsız kalmadı! “Niye giydin ki hiç gerek yokmuş”

Tarzıyla dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'ya benzetilen Yener, iddialı kostümüyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Hande Yener’in deri detaylı ilginç tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Demet Akalın kayıtsız kalmadı! “Niye giydin ki hiç gerek yokmuş”

Sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede Instagram'da hızla yayıldı.

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