Hande Yener'in deri detaylı ilginç tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Demet Akalın kayıtsız kalmadı! “Niye giydin ki hiç gerek yokmuş”
Hande Yener'in deri detaylı ilginç tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Hande Yener, Ankara'da bir mekanda sahne aldı ve kostümüyle yine çok konuşuldu. Çizgili külotlu çorabı ve deri detaylı büstiyeri ile sahneye çıkan şarkıcı, konserden görüntülerini sosyal medya hesabında yayınladı. İddialı kostümü ve pozlarıyla Instagram'a damga vuran Yener'e yorum yağarken sosyal medya ikiye bölündü. Ünlü şarkıcıya ilk yorum ise Demet Akalın'dan geldi. İşte Hande Yener'in sosyal medyaya damga vuran kostümü...
02.06.2022 23:39 - Son Güncelleme: 03.06.2022 00:06
Ünlü şarkıcı Hande Yener, son dönemlerde sahnede tercih ettiği elbiselerle sık sık magazin gündeminde yer almıştı.