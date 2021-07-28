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Hande Yener yine çok iddialı! Yeşil bikinisi ile evinin bahçesinde dans etti o anlar sosyal medyayı salladı

Hande Yener yine çok iddialı! Şu sıralar ardı ardına verdiği konserler ile hayranlarıyla hasret gideren Hande Yener, çok konuşulan sahne kıyafetlerinin yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde siyah bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Yener, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, yeşil bikinisi ile evinin bahçesinde dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. İşte Hande Yener'in çok konuşulan o paylaşımı...

28.07.2021 22:49 - Son Güncelleme: 28.07.2021 22:49
Hande Yener yine çok iddialı! Yeşil bikinisi ile evinin bahçesinde dans etti o anlar sosyal medyayı salladı

Şu sıralar ardı ardına verdiği konserler ile hayranlarıyla hasret gideren Hande Yener, sosyal medya paylaşımlarına da hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Yener yine çok iddialı! Yeşil bikinisi ile evinin bahçesinde dans etti o anlar sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde siyah bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Yener, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Hande Yener yine çok iddialı! Yeşil bikinisi ile evinin bahçesinde dans etti o anlar sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı, yeşil bikinisi ile evinin bahçesinde dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Hande Yener yine çok iddialı! Yeşil bikinisi ile evinin bahçesinde dans etti o anlar sosyal medyayı salladı

Yener, kısa sürede gündem olan paylaşımına "Mutluluğun kısa yolları var ve dans bu kısa yollardan biri" notunu ekledi.

Hande Yener yine çok iddialı! Yeşil bikinisi ile evinin bahçesinde dans etti o anlar sosyal medyayı salladı

Yener'in videosu, çok sayıda Instagram hesabı tarafından paylaşılarak hızla sosyal medyada yayıldı.