Hande Yener dekolteyi abarttı sosyal medya ayağa kalktı! Gören şoke oldu tepkiler çığ gibi büyüdü: ‘Çıplaklıklarınızı görmekten bıktık’
Hande Yener dekolteyi abarttı sosyal medya atağa kalktı! Yılbaşı akşamı sahne alan ünlü şarkıcı Hande Yener, kostümüyle yine olay oldu. Derin göğüs dekolteli mayo benzeri bir kıyafetle sahneye çıkan Yener, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve çok sayıda internet kullanıcısının tepkisini çekti. Şarkıcı için 'Bıktık senin külotla sahneye çıkmandan', 'Hiç giymeseydin', 'Bu sanat değil', 'Çıplaklıklarınızı görmekten bıktık' gibi yorumlar yapıldı. İşte Hande Yener'in olay olan kostümü ve gelen tepkilerden bazıları...
01.01.2022 18:45
- Son Güncelleme: 01.01.2022 18:54
İddialı sahne kıyafetleriyle sık sık magazin gündemine gelen Hande Yener, geçen günlerde "Fiziğimi konuşuyorlar. Fiziğim galiba patladı benim" yorumuyla dikkat çekmişti.
"Bıktık be senin külotla sahneye çıkmandan, bir sende var çünkü", "Allah ıslah etsin ne diyelim", "Hiç giymeseydin", "Biraz daha açılmalısın böyle dikkat çekici değilsin. Hay Allah'ın ya Hande Yener cesurluk adı altında teşhircilik yapıyor. Bu sanat değil!"