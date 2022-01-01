Hande Yener dekolteyi abarttı sosyal medya ayağa kalktı! Gören şoke oldu tepkiler çığ gibi büyüdü: ‘Çıplaklıklarınızı görmekten bıktık’

"Bıktık be senin külotla sahneye çıkmandan, bir sende var çünkü", "Allah ıslah etsin ne diyelim", "Hiç giymeseydin", "Biraz daha açılmalısın böyle dikkat çekici değilsin. Hay Allah'ın ya Hande Yener cesurluk adı altında teşhircilik yapıyor. Bu sanat değil!"