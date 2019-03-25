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Hande Yener '46 değilim 26'yım' dedi! Ama o fotoğrafları her şeyi ele verdi

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Kıbrıs'ta verdiği bir konser öncesinde iddialı açıklamalarda bulunudu. 'Bana 46 değil 26 değilim, patates değilim' dedi. Ancak günler öncesinde yakalandığı haliyle kendi kendini ele verdi. Hande Yener'in makyajsız halini görünce çok şaşıracaksınız.

25.03.2019 11:13 - Son Güncelleme: 25.03.2019 11:22
Hande Yener '46 değilim 26'yım' dedi! Ama o fotoğrafları her şeyi ele verdi

Ünlü şarkıcı Hande Yener önceki akşam verdiği bir konser öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Hande Yener '46 değilim 26'yım' dedi! Ama o fotoğrafları her şeyi ele verdi

Kıbrıs'ta bir mekanda sahne alan şarkıcı Hande Yener, performans öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Hande Yener '46 değilim 26'yım' dedi! Ama o fotoğrafları her şeyi ele verdi

26 DEMENİZİ İSTİYORUM

Sahne kıyafetine her zaman önem verdiğini belirten popçu, "Evet arkadaşlar bu konuya açıklık getirelim, ben yaşımı mı gösteriyorum? Bundan sonra bana 46 değil, 26 demenizi istiyorum. Dün gece bile saat 02.00'de spor yaptım." diyerek kahkaha attı.

Hande Yener '46 değilim 26'yım' dedi! Ama o fotoğrafları her şeyi ele verdi

"İNSANLAR SAĞLIKTAN ÇOK GÜZELLİĞE ÖNEM VERİYOR"

Yakın zamanda güzellik merkezi açacak olan Yener, "Evet ben güzellik merkezi açacağım, Ümit de spor salonu açacak. Kısmet olursa 2 ay içinde bitecek ve açılışımızı yapacağız. Ümit spor salonuyla, ben de güzellik merkeziyle ilgileneceğim. İşlerimiz ayrı olacak, ama her daim birbirimize destek olacağız." dedi.

Herkesin güzelleşmeye ihtiyacı olduğunu belirten popçu, "İnsanların her zaman güzel görünmeye ihtiyacı var, son zamanlarda sağlıktan çok güzelliği önem veriliyor." dedi.

Hande Yener '46 değilim 26'yım' dedi! Ama o fotoğrafları her şeyi ele verdi

"36 BEDENİM TAŞ GİBİYİM"

Yakın zamanda sürpriz bir şarkı çıkaracağını belirten Yener, "Yeni şarkı var, bestecisini söylemem. Afrika'da klip ve fotoğraf çekimi yapacağız." dedi. Fiziğine her daim güvendiğini belirten popçu, "Ben hala 36 beden ve taş gibiyim, patates değilim." diyerek espri yaptı.

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