Hande Yener '46 değilim 26'yım' dedi! Ama o fotoğrafları her şeyi ele verdi
Ünlü şarkıcı Hande Yener, Kıbrıs'ta verdiği bir konser öncesinde iddialı açıklamalarda bulunudu. 'Bana 46 değil 26 değilim, patates değilim' dedi. Ancak günler öncesinde yakalandığı haliyle kendi kendini ele verdi. Hande Yener'in makyajsız halini görünce çok şaşıracaksınız.
25.03.2019 11:13
- Son Güncelleme: 25.03.2019 11:22
"İNSANLAR SAĞLIKTAN ÇOK GÜZELLİĞE ÖNEM VERİYOR"
Yakın zamanda güzellik merkezi açacak olan Yener, "Evet ben güzellik merkezi açacağım, Ümit de spor salonu açacak. Kısmet olursa 2 ay içinde bitecek ve açılışımızı yapacağız. Ümit spor salonuyla, ben de güzellik merkeziyle ilgileneceğim. İşlerimiz ayrı olacak, ama her daim birbirimize destek olacağız." dedi.
Herkesin güzelleşmeye ihtiyacı olduğunu belirten popçu, "İnsanların her zaman güzel görünmeye ihtiyacı var, son zamanlarda sağlıktan çok güzelliği önem veriliyor." dedi.
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