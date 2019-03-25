Hande Yener '46 değilim 26'yım' dedi! Ama o fotoğrafları her şeyi ele verdi

"İNSANLAR SAĞLIKTAN ÇOK GÜZELLİĞE ÖNEM VERİYOR"

Yakın zamanda güzellik merkezi açacak olan Yener, "Evet ben güzellik merkezi açacağım, Ümit de spor salonu açacak. Kısmet olursa 2 ay içinde bitecek ve açılışımızı yapacağız. Ümit spor salonuyla, ben de güzellik merkeziyle ilgileneceğim. İşlerimiz ayrı olacak, ama her daim birbirimize destek olacağız." dedi.

Herkesin güzelleşmeye ihtiyacı olduğunu belirten popçu, "İnsanların her zaman güzel görünmeye ihtiyacı var, son zamanlarda sağlıktan çok güzelliği önem veriliyor." dedi.