Hande Soral minik oğlu Ali’yle Bensu Soral’ı ziyaret etti! Teyze-yeğen ortalığı kasıp kavurdu! Zevkle döşenmiş lüks evinde...
ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Mercan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Soral, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Meslektaşı İsmail Demirci ile 4 Ekim 2017'de nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, son olarak minik oğlu Ali ve kardeşi Bensu Soral ile gündeme geldi. Soral, Mayıs 2022'de kucağına aldığı oğlu Ali'yle kardeşi Bensu Soral'ı ziyaret etti. Teyze-yeğen pozları sosyal medyayı sallarken Bensu Soral'ın zevkle döşenmiş lüks evi dikkat çekti. İşte o paylaşımlar...
28.05.2023 18:34 - Son Güncelleme: 28.05.2023 18:34
Meslektaşı İsmail Demirci ile 4 Ekim 2017'de nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, Mayıs 2022'de de oğlu Ali'yi kucağına aldı.
Şimdilerde ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Mercan karakterini canlandıran ünlü oyuncu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Hande Soral, son olarak minik oğlu Ali ve kardeşi Bensu Soral ile gündeme geldi. Soral, Mayıs 2022'de kucağına aldığı oğlu Ali'yle kardeşi Bensu Soral'ı ziyaret etti.
Hande Soral o anları "Teyzeli günler dileriz" notuyla yayınladı. Bensu Soral ise "Bayılıyorum" karşılığını verdi.