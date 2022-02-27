Hande Soral karnı burnunda pozunu paylaştı ikiz kardeşleri yorum sırasına girdi! 6.5 aylık hamile Hande: "Tekme mi o?"
Hande Soral karnı burnunda pozunu paylaştı ikiz kardeşleri yorum sırasına girdi! 6.5 aylık hamile olan Hande'nin fotoğrafları kısa sürede gündem oldu. Kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile 2017 yılında evlenen Hande Soral 3 kardeş... Bensu ve Bedirhan adında ikiz kardeşi olan güzel oyuncu hamileliğinde 6.5 ayı geride bıraktı. Sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken, hamilelik ve bebekle ilgili merak edilen sorulara yanıt veren Hande Soral karnı burnunda pozunu, "Tekme mi o? Yok değilmiş" notuyla paylaştı, kısa sürede beğeni ve youm yağmuruna tutuldu.
27.02.2022 11:31 - Son Güncelleme: 27.02.2022 11:31
"TEKME Mİ O?"
Hande Soral karnı burnunda pozunu paylaştı ikiz kardeşleri yorum sırasına girdi! 6.5 aylık hamile Hande Soral, Instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekti.
Meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, geçen haftalarda hamile olduğunu duyurmuştu. Güzel oyuncu müdeli haberin ardından karnı burnunda pozlarını paylaşmaya devam ediyor.
Hamileliğinde 6.5 ayı geride bırakan Hande Soral Instagram'dan takipçileri ile bol bol sohbet ediyor.