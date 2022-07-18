Hande Soral ile İsmail Demirci’nin minik oğullarına bakın! Bensu Soral paylaştı! Teyze-yeğen sosyal medyada ilgi odağı oldu
Hande Soral ile İsmail Demirci'nin minik oğullarına bakın! Son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Ümit' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hande Soral, beş yıl önce meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçen aylarda oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Bensu Soral, çiftin minik oğulları Ali ile bir paylaşımda bulundu. Teyze-yeğenin eğlenceli anları gündem olurken Ali bebek sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Hande Soral ile İsmail Demirci'nin biricik oğulları Ali...
18.07.2022 00:55 - Son Güncelleme: 18.07.2022 00:55
Ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.
Ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu açıklayan Hande Soral, bu süreçte yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.