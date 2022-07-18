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Haberler Magazin Hande Soral ile İsmail Demirci’nin minik oğullarına bakın! Bensu Soral paylaştı! Teyze-yeğen sosyal medyada ilgi odağı oldu

Hande Soral ile İsmail Demirci’nin minik oğullarına bakın! Bensu Soral paylaştı! Teyze-yeğen sosyal medyada ilgi odağı oldu

Hande Soral ile İsmail Demirci'nin minik oğullarına bakın! Son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Ümit' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hande Soral, beş yıl önce meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçen aylarda oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Bensu Soral, çiftin minik oğulları Ali ile bir paylaşımda bulundu. Teyze-yeğenin eğlenceli anları gündem olurken Ali bebek sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Hande Soral ile İsmail Demirci'nin biricik oğulları Ali...

18.07.2022 00:55 - Son Güncelleme: 18.07.2022 00:55
Hande Soral ile İsmail Demirci’nin minik oğullarına bakın! Bensu Soral paylaştı! Teyze-yeğen sosyal medyada ilgi odağı oldu

Ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.

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Hande Soral ile İsmail Demirci’nin minik oğullarına bakın! Bensu Soral paylaştı! Teyze-yeğen sosyal medyada ilgi odağı oldu

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçen yıl aralık ayında bebek beklediklerini açıkladı.

Hande Soral ile İsmail Demirci’nin minik oğullarına bakın! Bensu Soral paylaştı! Teyze-yeğen sosyal medyada ilgi odağı oldu

Ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu açıklayan Hande Soral, bu süreçte yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

Hande Soral ile İsmail Demirci’nin minik oğullarına bakın! Bensu Soral paylaştı! Teyze-yeğen sosyal medyada ilgi odağı oldu

Cinsiyet partisi paylaşımlarıyla da çok konuşulan güzel oyuncu, özellikle karnı burnunda pozlarıyla gündeme geldi.

Hande Soral ile İsmail Demirci’nin minik oğullarına bakın! Bensu Soral paylaştı! Teyze-yeğen sosyal medyada ilgi odağı oldu
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