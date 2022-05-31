Hande Soral ile İsmail Demirci'nin ilk bebeği Ali'nin görüntüsü ortaya çıktı! Soral kardeşlerden Bedirhan ilk kareyi paylaştı: "Dayı oldum"
Hande Soral ile İsmail Demirci'nin ilk bebeği Ali'nin görüntüsü ortaya çıktı! Soral kardeşlerden Bedirhan dayanamadı, ilk kareyi paylaştı. 2017'de nikah masasına oturan Hande Soral ile İsmail Demirci'den müjdeli haber geldi. Ünlü çift, oğullarına kavuştu. Ali'nin dünyaya gelişi ile Hande ve İsmail kadar Soral kardeşler de epey heyecanlı... Bensu Soral geçtiğimiz günlerde ablasının hamilelik süreci ile ilgili, "Ben de bu süreçte proje yapmak istemiyorum, biraz teyzelik yapmak istiyorum." demişti. Bensu'nun ikizi Bedirhan Soral Instagrm paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Ali Demirci'nin magazin basınına yansıyan ilk fotoğrafı...
31.05.2022 15:48 - Son Güncelleme: 31.05.2022 17:15
"DAYI OLDUM"
Hande Soral ile İsmail Demirci'nin ilk bebeği Ali'nin görüntüsü ortaya çıktı! Soral kardeşlerden Bedirhan dayanamadı ilk kareyi paylaştı.
5 yıl önce meslektaşı İsmail Demirci (37) ile dünya evine giren Hande Soral (34) anne oldu. Bir süredir bebek heyecanı yaşayan çiftin oğulları dünyaya geldi.